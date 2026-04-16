Загублений на 400 років будинок Шекспіра знайдено: відкриття проливає світло на його останні роки

У Лондоні дослідники встановили точне місце розташування будинку Вільяма Шекспіра, який десятиліттями вважався «втраченим». Відкриття стало можливим завдяки архівному плану XVII століття, що проливає світло на останні роки життя письменника.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Відкриття зробила британська дослідниця Люсі Манро, професорка Королівського коледжу Лондона. Вона проаналізувала три історичні документи, знайдені в Лондонському архіві та Національному архіві Великої Британії. Один із ключових матеріалів — план району Блекфрайерс, створений 1668 року після Великої лондонської пожежі.

Завдяки цим даним вдалося точно встановити, що будинок драматурга розташовувався за адресою Сент-Ендрюс-Гілл, 5 у районі Блекфрайерс. Раніше дослідники могли лише приблизно визначити місце — поряд із так званими Великими воротами колишнього домініканського монастиря. Тепер же йдеться про конкретну точку, де нині розміщена будівля з синьою пам’ятною табличкою.

За словами Манро, це було досить велике житло для свого часу, розташоване в престижній частині Лондона. Його розміри дозволили пізніше поділити помешкання на дві окремі частини. Хоча внутрішнє планування та кількість кімнат невідомі, за розташуванням і масштабами нерухомість оцінюють як дорожчу за середню для тогочасного міста.

Відомо, що Шекспір придбав цю власність у березні 1613 року. У наступні роки він продовжував працювати, зокрема писав п’єси у співавторстві з Джоном Флетчером. Дослідники не виключають, що частина цих творів могла бути створена саме в цьому будинку.

Відкриття також змінює уявлення про останні роки життя драматурга. Тривалий час вважалося, що він остаточно повернувся до Стратфорда-на-Ейвоні, однак нові дані свідчать: зв’язок Шекспіра з Лондоном залишався тісним і після купівлі будинку. Зокрема, відомо, що він відвідував столицю щонайменше у 1614 році.

Будинок залишався у власності родини Шекспіра до 1665 року, коли його продала онука драматурга. Вже за рік будівлю знищила Велика лондонська пожежа. У наступні століття на цьому місці змінювалися різні установи — від друкарень до комерційних компаній і житлових приміщень.

