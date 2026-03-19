«Загублений світ» під Північним морем: яку таємницю Доггерленду розкрили вчені

Ліс / © Pixabay

Реклама

Вчені отримали нові докази того, що Доггерленд — затоплена суходільна територія під Північним морем — був укритий лісами понад 16 000 років тому. Дослідження провела команда під керівництвом Університету Ворика.

Про це повідомило видання Discover Wildlife.

Доггерленд колись з’єднував східне узбережжя Британії з північною Францією, Бельгією, Нідерландами, Німеччиною та данським півостровом Ютландія. Під воду ця територія пішла лише близько 7 000 років тому.

Реклама

Науковці проаналізували осадову стародавню ДНК із 41 морського керна, пробуреного в південній частині регіону. Результати показали, що дуб, в’яз і ліщина були присутні тут значно раніше, ніж вважалося. Серед знахідок — також ДНК птерокарії, родича волоського горіха, який вважали зниклим із Північно-Західної Європи ще 400 000 років тому.

«Ми несподівано знайшли дерева на тисячі років раніше, ніж хтось очікував», — зазначив провідний автор Робін Аллабі.

Науковці припускають, що після відступу льодовиків рослинність швидко поширилася з так званих мікрорефугіумів — локальних зон, де зберігалися сприятливі умови навіть під час суворого клімату.

Ліси створювали середовище для кабанів, оленів, бобрів і ведмедів, а також забезпечували ресурсами ранні мезолітичні громади. На думку дослідників, це може пояснювати, чому на території сучасної Британії збереглося відносно мало археологічних свідчень раннього мезоліту.

Реклама

Співавтор дослідження Вінсент Гаффні з Університету Бредфорда зауважив, що раніше Доггерленд розглядали переважно як сухопутний міст для міграцій. Нині ж його вважають осередком ранніх поселень і важливим притулком для флори та фауни.

Результати також свідчать, що частини Доггерленду пережили кілька масштабних повеней, зокрема цунамі Сторегга близько 8150 років тому. Водночас формування Північного моря, ймовірно, відбулося пізніше, ніж вважалося, а окремі ділянки суші залишалися над водою приблизно до 7 000 років тому.

