Загине 90 відсотків людства: експерт попередив про наближення нової катастрофи

Швидкий зсув магнітних полюсів призведе до катаклізмів, які практично знищать людство

Експерт з космічної погоди та засновник Space Weather News Бен Девідсон виступив із гнівною заявою, що Земля може бути на порозі катастрофічного геомагнітного катаклізму, здатного знищити до 90 відсотків людства. Він вважає, що швидкий зсув магнітних полюсів, який, можливо, спричинить сонячна «мікронова», може викликати цунамі, кліматичний хаос і масове вимирання.

Про це пише Daily Mail.

Девідсон розповів, що, хоча його теорія сонячної «мікронової» не має підтримки в основних наукових колах, він наполягає, що геомагнітний цикл, який є її основою, — це «незаперечна» наука. Експерт стверджує, що цей цикл відбувається приблизно кожні 6 тисяч років, а серйозніші події — кожні 12 тисяч років.

Ослаблення магнітного щита та прискорення полюсів

Магнітне поле Землі, яке захищає нас від сонячної та космічної радіації, з 1800-х років ослабло на 15%. Це робить планету вразливою до руйнівних сонячних бур. Бен Девідсон зазначає, що Північний і Південний магнітні полюси рухаються назустріч один одному в напрямку Бенгальської затоки, а полярні сяйва, що раніше були рідкістю на низьких широтах, з’являються все частіше, що сигналізує про послаблення захисного щита.

«Ми очікуємо побачити все, що зараз відбувається, і це підтверджує: ми не просто наближаємося до цієї події, вона вже відбувається, і це серйозна загроза», — заявив Девідсон.

Він стверджує, що планета вже «запізнюється» на катастрофу, що може занурити людство в нові «Темні століття», і що це може статися протягом 10-25 років.

Історичні події та сучасні наслідки

Руйнівна сонячна подія звучить як наукова фантастика, але Земля пережила таку бурю в 1859 році, відому як «подія Керрінгтона». Це була найпотужніша геомагнітна буря, яка порушила роботу телеграфних систем по всьому світу. Сьогодні сонячна буря такого масштабу знищила б енергомережі, порушила б роботу систем водопостачання, GPS-навігації, сільського господарства та служб екстреної допомоги.

«За три дні на заправці не буде бензину. У магазинах не буде їжі», — попередив Девідсон, посилаючись на прогнози уряду США про 90-відсоткові втрати населення протягом кількох місяців внаслідок соціального колапсу.

Причини ослаблення поля та «ефект відключення щитів»

Експерт пояснює ослаблення магнітного поля природними змінами в розплавлених залізних потоках у зовнішньому ядрі Землі. Ці потоки нестабільні, що спричиняє ослаблення поля та дрейф полюсів. Він зазначив, що ці зміни віддзеркалюють минулі геомагнітні екскурсії.

«Магнітне поле змінюється, полюси рухаються, магнітне поле слабшає», — сказав він, додавши, що ці зсуви схожі на тимчасові зміни полюсів, зафіксовані в стародавній кераміці.

«Ефект відключення щитів», за його словами, проявляється у зростанні кількості полярних сяйв. Девідсон додав, що сьогодні сонце виділяє набагато менше енергії, щоб спричинити сяйво на низьких широтах, ніж у минулому. Це дозволяє шкідливому випромінюванню впливати на клімат та екосистеми.

«Все, що ми очікуємо побачити, зараз розгортається, підтверджуючи, що ми не просто очікуємо цієї події, вона вже відбувається, і це серйозна загроза, яку майже ніхто не вирішує», — підсумував експерт.

