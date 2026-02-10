Жахлива знахідка: археологи виявили братську могилу IX століття з останками велетня

Знайдені черепи. Фото: Кембридзький університет

У заміському парку Вандлбері поблизу Кембриджа археологи натрапили на поховальну яму IX століття, у якій виявили 10 людських останків. Серед них — скелет чоловіка надзвичайного зросту, який, за даними аналізу, переніс операцію на черепі.

Про це повідомило видання Live Science.

Під час літніх навчальних розкопок 2025 року команда фахівців і студентів знайшла на околиці давнього городища залізної доби яму завдовжки близько 4 метрів. У ній лежали чотири повні скелети, відокремлені черепи та кістки ніг — усі належали молодим чоловікам. Археологи вказують, що поєднання цілих та розчленованих кістяків, а також сліди можливого зв’язування людей свідчать про їх насильницьку смерть.

Радіовуглецеве датування одного зі скелетів віднесло його до 772–891 років. Вчені припускають, що поховання може бути пов’язане з протистоянням між саксами та вікінгами, адже територія нинішнього Кембриджа у той період була прикордонною зоною. Водночас на кістках не виявили типових бойових травм, тому загиблі, ймовірно, не полягли у битві.

Найбільшу увагу дослідників привернув молодий чоловік віком 17–24 роки. Його зріст сягав приблизно 1,95 м — нетиповий показник для того часу. На черепі зафіксували овальний отвір діаметром 3 см, який міг бути результатом трепанації. Остеологи припускають, що у чоловіка могла бути пухлина гіпофіза, що спричинила гігантизм та головний біль, а операція могла бути спробою зменшити тиск усередині черепа.

Це перше за майже пів століття виявлення людських решток у межах студентських розкопок Вандлбері. Далі фахівці планують провести ДНК-дослідження та хімічний аналіз, щоб визначити походження та стан здоров’я похованих чоловіків і підтвердити, чи були серед них вікінги.

Нагадаємо, археологи виявили нові докази того, що ритуали обезголовлення та публічної демонстрації черепів були значно поширенішими серед народів залізної доби на території сучасної Іспанії, ніж вважалося раніше.