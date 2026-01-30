Археологи знайшли моторошний 5-тисячолітній малюнок Давнього Єгипту: що на ньому зображено

Стародавній малюнок. Фото: М. Нур Ель-Дін, Е. Кізель

Реклама

У Синайській пустелі археологи натрапили на унікальний наскельний малюнок віком близько 5000 років, який, за їхніми словами, демонструє одне з найдавніших зображень військового підкорення території Стародавнім Єгиптом.

Про це повідомило видання Live Science.

Знахідку зробив археолог Мустафа Нур Ель-Дін з Асуанської інспекції Міністерства старожитностей Єгипту під час дослідження 2025 року. Вчені припускають, що поруч можуть бути й інші малюнки, а майбутня експедиція стане масштабнішою.

Реклама

На кам’яній панелі зображено чоловіка з піднятими вгору руками — символ тріумфу, а поруч на колінах стоїть інший чоловік зі стрілою в грудях і зв’язаними за спиною руками. У композиції також присутній човен і напис, який називає бога Міна «правителем мідної області». Дослідники вважають, що човен символізує єгипетського правителя, тріумфатор асоціюється з Міном, а вбита постать — із місцевими мешканцями Синаю.

Інші зразки наскельного живопису віком близько 5 тисяч років раніше вже знаходили на Синайському півострові. Ці знахідки підтверджують, що саме в той період давньоєгипетська держава встановила контроль над регіоном. Дослідники зазначають, що походи єгиптян на південно-західний Синай були зумовлені прагненням отримати доступ до корисних копалин — насамперед покладів міді та бірюзи.

У той період Синайський півострів був заселений переважно кочовими спільнотами. Як пояснюють автори дослідження, зокрема співавтор роботи, професор єгиптології Боннського університету Людвіг Моренц, виявлена кам’яна панель є одним із найдавніших відомих зображень утвердження влади над чужою територією.

Додаткову загадку створює стертий напис біля зображення човна. Він міг містити ім’я єгипетського правителя, однак його навмисно знищили. Хто і з якої причини це зробив — невідомо, хоча в історії Єгипту вже траплялися випадки стирання імен фараонів після зміни влади.

Реклама

Нагадаємо, нове дослідження італійського інженера ставить під сумнів усю історію Стародавнього Єгипту. Виявилося, що Велика піраміда може бути на 20 тисяч років старшою, ніж вважалося раніше.