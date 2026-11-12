Залізо, що впало з неба: загадку скарбу Вільєни розкрили через 60 років

Серед скарбів Вільєни виявили дві прикраси з позаземного металу / © Міський археологічний музей Вільєни

Реклама

Майже десять кілограмів золота — чаші, пляшечки, масивні браслети та прикраси. А серед усього цього блиску лежали два темні, вкриті корозією шматки заліза. Саме вони виявилися найзагадковішими предметами стародавнього скарбу: аналізи показали, що метал для них міг потрапити на Землю з космосу.

Про це йдеться в дослідженні іспанських науковців, опублікованому в журналі Trabajos de Prehistoria.

Реклама

Два непримітні предмети серед скарбів із золота

Скарб Вільєни знайшли 1 грудня 1963 року на південному сході Іспанії, поблизу однойменного міста. У колекції — 66 предметів, серед яких золоті чаші, пляшечки, браслети, срібні посудини та прикраси. Загальна вага золота становить майже 10 кілограмів.

Реклама

На тлі дорогоцінних виробів два залізні артефакти виглядали доволі непрезентабельно. Один із них — відкритий браслет або масивне кільце діаметром приблизно 8,5 сантиметра. Другий — порожниста металева півсфера завширшки близько 4,5 сантиметра, прикрашена золотом. Дослідники припускають, що колись вона могла бути частиною руків’я меча або церемоніального жезла.

Дивина полягала не лише в тому, що ці предмети відрізнялися від решти скарбу матеріалом. Вони були зроблені із заліза, хоча для того регіону це виявилося надто раннім часом: звичайне залізо з руди почали широко використовувати тут значно пізніше.

Як у залізі розпізнали метеорит

Підказку дав хімічний склад металу. Залізні метеорити — це природний сплав заліза з нікелем, причому його частка зазвичай значно вища, ніж у звичайному залізі земного походження. Тому вчені можуть визначати походження стародавніх виробів, досліджуючи саме цей елемент та інші хімічні домішки.

Приблизно через шість десятиліть після знахідки дослідники відібрали невеликі зразки обох предметів і провели лабораторні аналізи. Отримані результати вказали на склад, характерний для метеоритного заліза. Сильна корозія ускладнювала дослідження, проте сукупність хімічних показників підтримала версію про позаземне походження металу.

Реклама

Це пояснює, як залізні вироби могли опинитися серед скарбів бронзової доби. Метеоритне залізо не потрібно було виплавляти з руди: воно вже існувало в природі у вигляді металевих уламків, що падали на Землю. Стародавні майстри могли знаходити такі шматки, обробляти їх і перетворювати на цінні речі.

Втім, науковці не називають походження металу остаточно доведеним: через пошкодження корозією потрібні додаткові дослідження, бажано сучасними методами, які не пошкоджуватимуть безцінні артефакти. Тож два скромні на вигляд предмети досі зберігають частину своєї таємниці.

Метеоритне залізо в давніх прикрасах і зброї

Скарб Вільєни — не єдина знахідка, яка свідчить, що люди бронзової доби вміли працювати з металом із космосу. Нещодавно дослідники виявили ознаки метеоритного заліза одразу в 13 стародавніх прикрасах із Греції. Цікаво, що всі вони виявилися перснями, якими, ймовірно, користувалася тогочасна еліта.

Інший відомий приклад — зброя єгипетського фараона Тутанхамона. Лезо його кинджала виготовили з метеоритного заліза. Особливість знахідки в тому, що на поверхні зберігся характерний кристалічний візерунок, який допоміг науковцям з’ясувати походження металу та навіть припустити, за якої температури його обробляли.

Реклама

У самого скарбу Вільєни виявилася й драматична нова глава. У серпні 2026 року музей в іспанському місті пограбували: зловмисникам знадобилося лише чотири хвилини, щоб винести більшість із 66 предметів унікальної колекції.

Новини партнерів

Новини партнерів