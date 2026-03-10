Залишилися лічені години: супутник NASA вагою майже 600 кг уже скоро впаде на Землю

Супутник / © pexels.com

Реклама

Великий супутник NASA, який майже 14 років перебував на орбіті, незабаром увійде в атмосферу Землі. За попередніми прогнозами, це може статися 10 березня.

Про це йдеться в матеріалі Space.

Йдеться про космічний апарат Van Allen Probe A вагою близько 600 кілограмів, який запустили у серпні 2012 року разом із його «близнюком» — Van Allen Probe B.

Реклама

Основним завданням місії було дослідження радіаційних поясів Землі, які й дали назву супутникам.

Обидва апарати офіційно завершили роботу у 2019 році, однак один із них залишався на орбіті ще кілька років. Тепер його політ добігає кінця.

За прогнозом Космічних сил США, супутник увійде в атмосферу приблизно 10 березня о 23:45 за Гринвічем, однак можливе відхилення у межах ±24 години.

Чи є ризик для людей

Фахівці зазначають, що ризик травмування людей дуже низький — близько 0,02%.

Реклама

Це пояснюється тим, що приблизно 70% поверхні Землі покрито океанами, тому навіть якщо частини апарата не згорять у атмосфері, найімовірніше вони впадуть у воду.

Точніший час входу супутника в атмосферу можуть уточнити в найближчі години після отримання нових даних.

Чому супутник впаде раніше, ніж планували

Спочатку вчені очікували, що зонди Van Allen залишатимуться на орбіті приблизно до 2034 року.

Однак останніми роками Сонце демонструє підвищену активність, через що атмосфера Землі розширюється. Це створює додаткове тертя для супутників на орбіті та поступово знижує їхню висоту.

Реклама

Ймовірно, саме цей фактор і скоротив час перебування апарата у космосі.

Що встигли дослідити зонди Van Allen

Під час роботи зонди збирали дані про радіаційні пояси Землі — області навколо планети, які містять заряджені частинки.

Ці дослідження допомагають ученим краще розуміти, як сонячна активність впливає на супутники, астронавтів та наземні системи, зокрема зв’язок, навігацію та електромережі.

Другий апарат місії — Van Allen Probe B — імовірно залишатиметься на орбіті ще кілька років і, за прогнозами NASA, може зійти з неї після 2030 року.

Реклама

Нагадаємо, астронавт NASA Рон Гаран, провівши 178 днів на МКС, заявив, що після побаченого на орбіті він усвідомив: «людство живе у брехні». Космос докорінно змінив його погляд на устрій світу та сучасні проблеми цивілізації.