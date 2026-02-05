Замість загублених ключів знайшли безцінний скарб: як прогулянка стала сенсацією (фото)

У Чехії виявили один із найбільших скарбів епохи бронзи за останні десятиліття. Фото: Historstore / © соцмережі

У Чехії випадкові шукачі, які просто шукали загублені ключі, натрапили на величезний скарб епохи бронзи. Археологи називають цю знахідку однією з найважливіших за останні десятиліття. Люди не залишили артефакти собі, а передали їх науковцям для вивчення.

Про це повідомили сторінці Historstore у Facebook.

Колекція складається з десятків предметів: це бронзові намиста, браслети, сокири, серпи та вістря списів.

«Цей скарб є безцінним джерелом інформації про життя, культуру та технології людей епохи бронзи», — повідомляють дослідники на сторінці Historstore у Facebook.

Велика кількість цінностей в одному місці свідчить про те, що це могло бути або ритуальне підношення богам, або давній «сейф» багатого власника. Ювелірні вироби показують, що майстри того часу вже володіли складною технікою обробки металу. А знаряддя праці, як-от серпи, підтверджують, що давнє суспільство мало розвинене сільське господарство. Наявність списів говорить про воїнську культуру та потребу захищати свої землі.

Зараз фахівці чистять і відновлюють знайдені речі. Незабаром скарб планують показати в музеї, щоб усі охочі могли побачити, як жили та працювали люди тисячі років тому.

