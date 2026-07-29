ChatGPT врятував життя жінці / © Pixabay

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Двадцятидев’ятирічна британка Поппі Гай вирушила на сімейний відпочинок до іспанської Малаги, сподіваючись отримати гарну золотисту засмагу. Натомість її шкіра раптово почорніла, а стан настільки погіршився, що жінка опинилася за крок до смерті. Від фатальних наслідків рідкісної хвороби її врятували не лікарі, а штучний інтелект.

Про це пише LADbible.

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Тривале ігнорування симптомів

Перші тривожні симптоми з’явилися у жінки ще в липні минулого року, коли вона помітила легку пігментацію на руках та почала страждати від постійної ранкової нудоти. Протягом цілого року вона неодноразово зверталася до свого лікаря, але щоразу отримувала лише ліки проти тривожності, які абсолютно не допомагали покращити стан здоров’я.

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«З січня по травень я не могла встати без жахливого запаморочення, мій зір тремтів, я блювала кілька разів на день і задихалася під час ходьби», — розповіла британка.

Кульмінація сталася наприкінці травня під час відпустки в Іспанії, коли жінка вирішила виграти сімейне змагання із засмаги, але натомість її живіт став буквально чорним. Стан хворої стрімко погіршувався, тому після повернення додому вона вирішила самостійно знайти причину своїх страждань за допомогою сучасних технологій.

Порятунок завдяки штучному інтелекту

У відчаї мати двох дітей описала всі свої моторошні симптоми у чаті ChatGPT, який одразу припустив наявність рідкісної хвороби Аддісона. При цьому захворюванні надниркові залози перестають нормально функціонувати, що викликає екстремальну втому, потемніння шкіри, втрату ваги та сильний біль у животі.

Жінка негайно вирушила до лікаря зі своїм новим діагнозом, після чого отримала термінове направлення до лікарні на детальне обстеження. Рівно через тиждень після цього візиту Поппі знепритомніла просто під час нарізання овочів для вечері, і її мати викликала швидку медичну допомогу.

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«Лікар сказав, що якби я не потрапила до лікарні того дня, я б, мабуть, уже була мертва», — поділилася страшними подробицями пацієнтка.

У медичному закладі фахівці підтвердили, що жінка перенесла наднирковий криз, який є найсерйознішим і смертельно небезпечним ускладненням цієї рідкісної недуги. Наразі пацієнтка змушена приймати 11 таблеток щодня та пересуватися за допомогою інвалідного візка або спеціальної рамки, оскільки хвороба позбавила її здатності нормально ходити.

Реакція розробників технології

Коли ця історія набула розголосу, представники компанії OpenAI прокоментували ситуацію, наголосивши на важливості відповідального ставлення до медичних онлайн-консультацій. Розробники вірять, що їхній продукт може допомогти людям знайти чіткіші відповіді та краще підготуватися до розмови з професійними лікарями.

«ChatGPT не є лікарем і ніколи не повинен використовуватися як заміна медичної допомоги, діагностики або лікування», — підкреслив речник компанії-розробника.

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Нагадаємо, австралійський підприємець використав штучний інтелект, щоб створити персональну mRNA-вакцину від раку для свого собаки. Пухлина почала зменшуватися, а вчені зацікавилися експериментом.

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