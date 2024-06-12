Замороженого на 46 000 років черв'яка повернули до життя – він почав народжувати дітей

Він, можливо, належить до виду, який вимер близько 50 000 років тому.

46-тисячолітній черв'як, якого привезли з вічної мерзлоти та повернули до життя, почав народжувати дітей.

Про це пише Daily Star.

Мікроскопічний черв'як був знайдений вченими в глибокій заморозці після майже п'яти десятиліть перебування на льоду – але коли його оживили, вчені були приголомшені. Коли вони повернули його до життя, він почав народжувати за допомогою процесу, який називається партеногенез, оскільки йому не потрібен партнер.

Вважається, що черв'як, описаний як нематода, провів ці роки в стані спокою, який називається криптобіозом. Криптобіоз може тривати протягом невизначеного часу, коли всі метаболічні процеси призупиняються, зокрема те, що було описано Гавайським університетом як "розмноження, розвиток і відновлення".

Черв'як був віднесений до "неописаного виду" після секвенування його геному, результати якого були опубліковані в журналі PLOS Genetics. Нематоди Plectus murrayi і Tylenchus polyhypnus раніше воскресали з моху і гербарних зразків через декілька десятків років, повідомляє Live Science, але новий вид, який отримав назву Panagrolaimus kolymaensis, перебував у стані спокою протягом тисяч років.

Черв'як народив невдовзі після того, як його оживили / Фото: PLOS Genetics

За словами глибоководної біологині Голлі Бік, підраховано, що в таких середовищах, як океанські жолоби та вулканічні ґрунти, живуть тисячі видів нематод.

Як повідомляє Washington Post, експерти вважають, що нещодавно виявлений черв'як цілком може належати до виду, який вимер близько 50 000 років тому.

"Втім, це цілком може бути звичайна нематода, яку ще ніхто не описав", - сказав Вільям Кроу з Університету Флориди.

Нагадаємо, вчені виявили під льодом дивовижні докази існування "зеленого континенту". Річки Антарктиди, що зникли, навряд чи коли-небудь з'являться знову, але їх сліди допоможуть краще зрозуміти геологічну історію нашої планети.

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