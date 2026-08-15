Мумія / © Unsplash

Реклама

Продаж муміфікованих людських і тваринних останків через Інтернет може становити реальну загрозу для здоров’я. Вчені попереджають, що на таких рештках можуть бути небезпечні грибки та інші мікроорганізми, а міжнародна доставка здатна сприяти їхньому поширенню.

Про це повідомило видання IFLScience.

Реклама

Дослідники вивчили 128 дописів та оголошень на онлайн-аукціонах, у яких пропонували придбати муміфіковані останки. У 122 випадках продавці виставляли на продаж людські рештки. Серед інших лотів були муміфіковані кішка, ібіс, окунь, сокіл, невстановлений вид птаха та череп примата.

Реклама

Повністю збережену людську мумію науковці знайшли лише в одному оголошенні. Значно частіше продавали окремі частини тіл: у 27 випадках це були руки або ноги, ще у 21 — цілі голови. Загалом голови в різному стані збереження фігурували у 66 пропозиціях. Серед них траплялися й цантса — зменшені голови, пов’язані з традиціями народу шуар у Південній Америці.

Яку небезпеку можуть приховувати мумії

На фотографіях із 13 оголошень дослідники виявили помітні ознаки грибкової колонізації. Водночас науковці застерігають, що відсутність видимої цвілі не гарантує безпечності таких останків. На муміфікованих рештках, де збереглися м’які тканини, можуть бути мікроорганізми, які неможливо помітити неозброєним оком.

Серед проаналізованих мумій 44 мали єгипетське походження, а ще 21 — південноамериканське. За словами дослідників, тривале або неправильне зберігання стародавніх останків здатне створювати умови для розвитку мікроорганізмів.

Провідна авторка дослідження докторка Кірсті Скваєрс пояснила, що поширення Інтернету та соціальних мереж полегшило торгівлю муміфікованими останками людей і тварин. Потенційна загроза може походити як від речовин, які застосовували під час бальзамування, так і від мікроорганізмів, що з’явилися або розмножилися через неналежні умови зберігання.

Реклама

Окремою проблемою науковці називають те, що продавці таких останків переважно не надають покупцям жодних рекомендацій щодо безпечного поводження з ними.

Що насправді може стояти за «прокляттям мумії»

Як один із прикладів можливої біологічної небезпеки дослідники наводять відкриття 1973 року гробниці польського короля Казимира IV Ягеллончика у Кракові. З 12 науковців і фахівців, які працювали з похованням, десятеро померли протягом кількох тижнів. Серед можливих причин цього називали вплив спор грибка Aspergillus.

Грибки цього роду можуть становити особливу небезпеку для людей з ослабленою імунною системою. Вплив мікроорганізмів також раніше розглядали як одне з можливих пояснень історій про так зване «прокляття мумії».

Автори дослідження наголошують, що потенційна небезпека стосується не лише людей, які купують стародавні останки. Під час пакування та доставки з ними можуть контактувати працівники складів, кур’єри й митники. Крім того, міжнародне пересилання таких предметів потенційно може сприяти перенесенню небезпечних мікроорганізмів через державні кордони.

Реклама

Нагадаємо, під футбольним полем на околицях Відня археологи розкопали велике поховання часів Римської імперії, яке приховувало останки понад сотні молодих чоловіків.

Новини партнерів