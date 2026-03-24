Замурували навмисно: всередині доісторичної гробниці знайшли загадковий підземний хід

Археологи знайшли у гробниці тунель, який хтось викопав через кілька віків після поховання

Під час розкопок у землі Саксонія-Ангальт у Німеччині, які проводились перед будівництвом вітрових турбін, археологи виявили таємничий підземний тунель. Він був захований усередині доісторичного поховання, але несподівано виявився набагато пізнішою спорудою епохи пізнього Середньовіччя.

Про це пише Daily Galaxy.

Несподіване відкриття замість могили

Спочатку підземний прохід виглядав як овальна яма завдовжки близько двох метрів і завширшки до 75 сантиметрів. Оскільки вона була щільно закрита важкою кам’яною плитою, дослідники спершу припустили, що це могила. Однак цю версію швидко відкинули, коли всередині знайшли фрагменти пізньосередньовічної кераміки.

Дослідники ідентифікували структуру як так званий «ердшталль» — вузький штучний підземний тунель, викопаний у лесових ґрунтах. Коридор злегка згинається, має висоту від 1 до 1,25 метра і ширину 50–70 сантиметрів. У ньому також є вирізана сходинка, стінна ніша та гострий дах.

Загадкові знахідки та навмисне блокування

Речі, знайдені всередині проходу, викликають у науковців ще більше запитань. Археологи розкопали залізну підкову, скелет лисиці та кістки дрібних тварин, а на самому дні виявили тонкий шар деревного вугілля.

«Земля навколо затверділа, але не мала ознак сильного горіння. Це вказує на коротке розведення вогню низької інтенсивності, а не на тривале використання», — зазначає Daily Galaxy.

Біля найвужчої частини входу археологи знайшли кілька акуратно складених великих каменів. Це свідчить про те, що в певний момент тунель був навмисно заблокований. Фахівці припускають, що у середньовічний період стародавні місця поховань часто вважалися табуйованими, і саме це може пояснити, чому такий таємний простір створили у місці, куди люди намагалися не ходити.

