ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
2 хв

Занадто дивне для свого часу: в Канаді знайшли морське чудовисько з рисами із майбутнього

Науковці відкрили Traskasaura sandrae — плезіозавра, який порушує всі правила еволюції

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Traskasaura sandrae

Traskasaura sandrae. / © earth.com

Ще 85 мільйонів років тому, коли динозаври панували на суші, частину сучасної Канади покривав океан, у глибинах якого ховалися хижі морські рептилії. Серед них — новий вид, який науковці назвали Traskasaura sandrae. Його не дарма вже встигли охрестити “морським чудовиськом з минулого”, адже він дивовижно поєднує анатомію стародавніх істот і ознаки набагато пізніших видів.

Про це розповідає Earth.com.

Що робить Traskasaura унікальною

Цей еласмозавр мав довжину близько 12 метрів, понад 50 хребців у шиї та міцні зуби, ідеальні для дроблення черепашок. Але найцікавіше — він демонструє приклад так званої конвергентної еволюції: його скелет показує риси, які еволюціонували окремо, не перейшовши від пізніших родичів, а виникли самостійно — наче машина зі старим кузовом, але сучасною начинкою.

“У нього дуже дивна суміш примітивних та сучасних рис. Я не бачив нічого подібного серед плезіозаврів”, — каже палеонтолог Ф. Робін О’Кіф, автор дослідження.

Як він полював

Скелет Traskasaura sandrae. / © earth.com

Скелет Traskasaura sandrae. / © earth.com

Міцні, товсті зуби й довга шия дозволяли Traskasaura не просто ганятися за здобиччю, а атакувати зверху — несподівано, з засідки. Його основною їжею могли бути амоніти — черепашкові молюски, поширені у крейдовому океані. Дослідники вважають, що цей хижак був спеціалізованим “дробильником” черепашок.

Історія відкриття, яка тривала десятиліття

Першу скам’янілість Traskasaura знайшли ще в 1988 році подружжя Трасків на острові Ванкувер. Але тільки у 2002 вона була вперше описана, а ідентифікувати новий вид вдалося лише тепер — завдяки знахідці добре збереженого молодого скелета. Це дало змогу зрозуміти, що перед нами — зовсім новий рід.

У 2018 році рештки цієї істоти стали офіційною скам’янілістю провінції Британська Колумбія. Сьогодні вони виставлені у Музеї Куртене — і привертають увагу не лише науковців, а й відвідувачів з усього світу.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie