Занадто дивне для свого часу: в Канаді знайшли морське чудовисько з рисами із майбутнього

Traskasaura sandrae. / © earth.com

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Ще 85 мільйонів років тому, коли динозаври панували на суші, частину сучасної Канади покривав океан, у глибинах якого ховалися хижі морські рептилії. Серед них — новий вид, який науковці назвали Traskasaura sandrae. Його не дарма вже встигли охрестити “морським чудовиськом з минулого”, адже він дивовижно поєднує анатомію стародавніх істот і ознаки набагато пізніших видів.

Про це розповідає Earth.com.

Що робить Traskasaura унікальною

Цей еласмозавр мав довжину близько 12 метрів, понад 50 хребців у шиї та міцні зуби, ідеальні для дроблення черепашок. Але найцікавіше — він демонструє приклад так званої конвергентної еволюції: його скелет показує риси, які еволюціонували окремо, не перейшовши від пізніших родичів, а виникли самостійно — наче машина зі старим кузовом, але сучасною начинкою.

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“У нього дуже дивна суміш примітивних та сучасних рис. Я не бачив нічого подібного серед плезіозаврів”, — каже палеонтолог Ф. Робін О’Кіф, автор дослідження.

Як він полював

Скелет Traskasaura sandrae. / © earth.com

Міцні, товсті зуби й довга шия дозволяли Traskasaura не просто ганятися за здобиччю, а атакувати зверху — несподівано, з засідки. Його основною їжею могли бути амоніти — черепашкові молюски, поширені у крейдовому океані. Дослідники вважають, що цей хижак був спеціалізованим “дробильником” черепашок.

Історія відкриття, яка тривала десятиліття

Першу скам’янілість Traskasaura знайшли ще в 1988 році подружжя Трасків на острові Ванкувер. Але тільки у 2002 вона була вперше описана, а ідентифікувати новий вид вдалося лише тепер — завдяки знахідці добре збереженого молодого скелета. Це дало змогу зрозуміти, що перед нами — зовсім новий рід.

У 2018 році рештки цієї істоти стали офіційною скам’янілістю провінції Британська Колумбія. Сьогодні вони виставлені у Музеї Куртене — і привертають увагу не лише науковців, а й відвідувачів з усього світу.

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