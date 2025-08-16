Занепад цивілізації мая: вчені висунули нову теорію

Цивілізація мая існувала сотні років тому, але досі її пам’ятають у світі

Майже тисячу років тому на території сучасної Мексики цивілізація мая пережила період масштабних кліматичних потрясінь. Хімічний аналіз сталагмітів з печери на півночі півострова Юкатан, Мексика, показав, що між 871 і 1021 роками н.е. регіон пережив серію посух, зокрема одну безперервну, яка тривала 13 років. Ці кліматичні потрясіння збігаються з періодом соціально-політичного занепаду цивілізації мая.

Про це повідомляє Phys.

Зокрема, в періоди сильної посухи в таких центрах, як Чичен-Іца, повністю припинялася діяльність, згідно з датами, що може свідчити про переорієнтацію зусиль суспільства на виживання.

«Це не обов’язково означає, що майя покинули Чичен-Іцу в ці періоди сильної посухи, але, ймовірно, у них були більш нагальні справи, про які варто було турбуватися, ніж будівництво пам’ятників, наприклад, чи вродиться врожай, на який вони покладалися», — зазначив провідний автор дослідження Деніел Джеймс.

Попередні дослідження базувалися переважно на даних із донних відкладів озер, які дають загальну картину, але не дозволяють встановити детальну хронологію. Натомість сталагміти зберігають кліматичну історію з високою річною точністю, що дає змогу зіставити її з історичними записами мая.

На думку дослідників, такі зразки можуть не лише уточнити перебіг подій термінального класичного періоду, а й надати дані про частоту тропічних штормів та інші кліматичні явища у відносно недавньому минулому.

Раніше повідомлялося, що у північній частині Гватемали, в малодослідженому районі парку Уашактун, археологи виявили залишки стародавнього міста цивілізації мая, що існувало між 800 і 500 роками до н.е. Нове місто назвали Лос Абуелос.