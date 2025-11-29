Запаси води в Європі та в Україні виснажуються: супутники показали тривожну картину

Європа та Україна втрачають запаси ґрунтових вод

Ми звикли оцінювати кількість води за рівнем річок або дощами за вікном. Проте справжнє становище часто приховане глибоко під землею. Нове масштабне дослідження, яке тривало понад два десятиліття, виявило тривожну тенденцію: Європа поступово «висихає», і цей процес зачіпає величезні території — від сонячної Іспанії до українських степів.

Про це пише The Guardian з посиланням на ексклюзивні дані вчених Університетського коледжу Лондона (UCL).

Як зважити воду з космосу

Вчені використали незвичайний метод. Замість того, щоб міряти лінійкою глибину в колодязях, вони звернулися до супутників, які відстежують зміни гравітаційного поля Землі.

Принцип простий: вода важка. Коли в якомусь регіоні багато води (у річках, озерах, а головне — у ґрунті та підземних горизонтах), гравітація там трохи сильніша. Коли вода зникає — сила тяжіння слабшає. Фактично, супутники працюють як гігантські терези на орбіті, що дозволяє «зважити» запаси води на континенті.

Карта посухи: де зникає вода

Дані за період з 2002 по 2024 рік показали чіткий поділ Європи. Північ та північний захід (зокрема Скандинавія) стають вологішими. А от південь та схід стрімко втрачають вологу.

До «червоної зони», де запаси прісної води скорочуються, потрапили Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Румунія і, що важливо, Україна. Вчені кажуть, це не просто тимчасове явище, а наслідок зміни клімату, який стає новою реальністю.

Чому дощі не рятують

Ви можете запитати: «Але ж дощі йдуть, іноді навіть трапляються повені!» У цьому й криється парадокс. Клімат змінюється так, що опади стають екстремальними.

Замість затяжних спокійних дощів, які повільно просочують ґрунт і поповнюють підземні води, ми все частіше бачимо потужні зливи. Вода просто не встигає всмоктуватися в землю, вона швидко стікає в річки і моря, при цьому часто викликає паводки, але не наповнює наші «підземні сховища». А періоди посухи між цими зливами стають довшими і спекотнішими. Вони випаровують ту вологу, що залишилася.

Чим це загрожує

Виснаження ґрунтових вод — це серйозний виклик. Саме ця «прихована» вода живить наші поля і є джерелом питної води для мільйонів людей.

Сільське господарство: Врожаї стають більш залежними від штучного поливу, а води для цього меншає.

Ціни на продукти: Оскільки Південна Європа (особливо Іспанія) є «городом» для всього континенту, проблеми з водою там вдарять по гаманцях усіх європейців.

Екосистеми: Висихання ґрунтів змінює природу навколо нас, що робить її вразливою до пожеж.

Вчені попереджають: кліматична криза вже тут. Те, що раніше здавалося проблемою далеких пустельних країн, тепер стало реальністю для Європи та України. Це сигнал до того, що нам потрібно вчитися берегти кожну краплю — ремонтувати діряві труби, збирати дощову воду та впроваджувати нові технології в агросекторі.

