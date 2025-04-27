Заселення Марса може призвести до появи абсолютно нового виду людей

Інша раса людей / © Pixabay

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Еволюція людей відбувалася в умовах, що забезпечили Землю для існування живих організмів — з належною гравітацією та атмосферою. Проте при заселенні Марса люди, ймовірно, переживуть значні зміни і можуть стати зовсім новим видом.

Про це пише IFLScience.

На сьогодні неможливо точно визначити, коли на Червоній планеті з’являться постійні поселення, але деякі дослідники вважають, що це може статися вже у цьому столітті. Проблема полягає в тому, що умови на Марсі кардинально відрізняються від земних.

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Гравітація на Марсі становить лише 30% від земної, а тонка атмосфера складається переважно з вуглекислого газу. До того ж на планеті присутнє шкідливе сонячне випромінювання, що спричиняє високий рівень радіації. Адаптація людей до таких умов, як це було з нами на Землі, можлива, але це потребує часу.

Біолог Скотт Соломон з Університету Райса вважає, що на Марсі люди можуть еволюціонувати в абсолютно новий вид. Однак цей процес буде відрізнятися від еволюції на Землі. Зміни в біології та генетиці можуть бути значними, хоча спрогнозувати їх неможливо.

Однією з головних загроз для людей на Марсі є радіація. Земля захищена від шкідливого сонячного випромінювання завдяки магнітному полю, яке надає нам захист від космічної радіації. У Марса немає такого захисту, тому на поверхні планети люди будуть піддаватися величезним дозам радіації.

Навіть із спеціальними скафандрами чи поселеннями для захисту, радіація може залишатися головною небезпекою. Рівень раку на Марсі може бути значно вищим, але радіація також може мати більш тонкий вплив на генетику майбутніх марсіан. Вона може викликати мутації в ДНК, які будуть використовуватися природним відбором для адаптації.

Оскільки еволюція — це довготривалий процес, зміни в організмі людей можуть статися протягом кількох поколінь. Але, згідно з думкою Соломона, еволюція на Марсі може відбуватися швидше, ніж на Землі.

У Землі є природний захист від радіації завдяки меланіну в шкірі. Цей пігмент допомагає нам зберігати здоров’я під впливом ультрафіолету. На Марсі ж люди, ймовірно, матимуть більше еумеланіну в шкірі, що надасть додатковий захист від радіації. Або ж на планеті з’являться нові типи захисту, що дозволять марсіанам пристосуватися до місцевих умов.

Не виключено, що на Марсі розвинуться нові пігменти, що призведе до появи нового кольору шкіри, а може, навіть до значно більших змін. Ймовірно, в майбутньому людство на Марсі може стати новим видом — Homo sapiens martianus, що радикально відрізнятиметься від сучасних земних людей.

Загалом, еволюція людини на Марсі відкриває безліч можливостей для розвитку і змін, якими ще не можна передбачити, але які, безсумнівно, змінять нас.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що марсохід Perseverance зафіксував дивний об’єкт на Марсі що дістав неофіційну назву «Холм Черепа» через свою характерну форму.