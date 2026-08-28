Застрягли на орбіті на 9 місяців: астронавт NASA розповів про виживання після аварії корабля

Астронавти NASA Бутч Вілмор та Суніта Вільямс застрягли у космосі на 9 місяців / © popsci.com

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У липні 2024 року двоє досвідчених американських астронавтів вирушили на Міжнародну космічну станцію у коротку восьмиденну місію, яка несподівано перетворилася на найдовше випробування в їхньому житті. Через критичну несправність капсули екіпаж був змушений чекати на свій порятунок майже рік, повернувшись на Землю лише у березні 2025 року на борту іншого корабля SpaceX Crew-9.

Про це пише Daily Mail.

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Звуки кулемета та втрата контролю над кораблем

Під час наближення до МКС командир корабля Бутч Вілмор та його напарниця Суніта Вільямс зіткнулися з раптовою відмовою одразу кількох двигунів. За словами пілота, капсула почала втрачати керованість, коли спочатку відмовили чотири з восьми рушіїв, що штовхали Starliner вперед, а згодом до них додався і п’ятий неробочий елемент.

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Будь-який космічний апарат повинен мати здатність повертатися, нахилятися, обертатися, а також рухатися вперед, назад, вгору, вниз і в боки, що фахівці називають «шістьма ступенями свободи». Вілмор зізнався під час інтерв’ю на «The Jeremy Boreing Show», що втрата одного з цих життєво важливих ступенів свободи стала абсолютно безпрецедентною подією за всю історію польотів людини в космос.

Астронавт розповів, що особисто відчував кардинальні зміни в управлінні кораблем, який перестав реагувати на команди так само чітко, як напередодні польоту. Ситуація стала ще більш напруженою і лякаючою, коли зламані двигуни несподівано почали видавати звуки безперервної стрілянини, що дуже нагадували черги з великокаліберного кулемета.

Усвідомлення безвиході та технічні перепони

Не маючи змоги пояснити причини таких жахливих збоїв або дізнатися про можливість відновлення тяги, командир зосередив усі свої зусилля виключно на спробі безпечно дістатися до орбітальної станції. Він з жахом усвідомлював, що у разі провалу стикування цей пошкоджений апарат ніколи не зможе повернути екіпаж на Землю живим, і саме в той момент у нього з’явилися перші думки про можливу загибель.

Вілмор зізнався, що ще до успішного приєднання до МКС він зробив для себе остаточний і безапеляційний висновок про неможливість повернення додому на поламаній капсулі Boeing. Астронавти із самого початку знали, що їхні шанси на використання Starliner для зворотної дороги дорівнюють нулю через фізичну неможливість вийти у відкритий космос та оглянути несправні вузли, про які NASA ще місяць відмовлялося говорити відверто.

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Психологічна боротьба та таємні рішення

Врешті-решт, лише у вересні 2024 року порожній і несправний Starliner самостійно повернувся на планету в автономному режимі, залишивши людей чекати рятувальної місії від SpaceX. Командир екіпажу висловив крайнє розчарування певними внутрішніми процесами та таємними рішеннями організаторів польоту, про які його навіть не попередили перед стартом місії.

Астронавт навмисно не став називати конкретні імена чи посади відповідальних осіб, проте чітко розмежував своє обурення земним керівництвом від ставлення до тривалого перебування на космічній станції. За його словами, життя на борту МКС не викликало у нього жодних нарікань, і він відчував абсолютне внутрішнє задоволення від щоденної роботи на орбіті у компанії колег.

Подолати колосальний стрес та прийняти нові суворі реалії космічного життя Вілмору допомогла сильна християнська віра. Досвідчений пілот наголосив, що постійно спирався на Слово Боже, яке давало йому необхідну внутрішню опору, хоча релігія і не змогла миттєво стерти всі людські тривоги чи подолати об’єктивні технічні виклики цієї багатостраждальної місії.

Чоловік чесно визнав, що кілька разів відчував справжній страх під час цього виснажливого дев’ятимісячного випробування, але щоразу мусив брати себе в руки. Командир екіпажу навчився ізолювати паніку у віддалених куточках своєї свідомості, щоб ці деструктивні емоції жодним чином не заважали йому професійно виконувати посадові обов’язки та рятувати власне життя.

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Нагадаємо, у червні NASA наказало астронавтам місії Crew-12 на борту МКС підготуватися до можливої евакуації через новий витік повітря в російському сегменті орбітального комплексу. На час проведення ремонтних робіт екіпаж уже перебував усередині пристикованого космічного корабля Crew Dragon.

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