"Застряглі" на МКС астронавти NASA нарешті повертаються на Землю

Астронавти вирушили у 17-годинну подорож після відмови капсули Starliner, що перетворило їхню коротку місію на дев’ятимісячне перебування в космосі.

Двоє астронавтів NASA Суніта Вільямс і Бутч Вілмор, які були "застряглими" на борту Міжнародної космічної станції (МКС) від червня 2024 року, нарешті повертаються на Землю. Це відбувається більш ніж через дев’ять місяців після того, як відмова капсули Starliner компанії Boeing зірвала початково заплановану тижневу місію.

Про це повідомляє Guardian.

Капсула SpaceX Dragon з чотирма астронавтами, включно з тест-пілотами Starliner Вільямс і Вілмором, від’єдналася від орбітальної станції о 1:05 за східним часом. Очікується, що космічний корабель здійснить приводнення біля узбережжя Флориди близько 18:00 за східним часом після 17-годинного спуску. Менеджери місії визначать точне місце посадки, враховуючи погодні умови.

Вільямс і Вілмор прибули на МКС 6 червня 2024 року, плануючи залишатися лише для оцінки здатності Starliner до стикування та роботи під час його першого пілотованого польоту, а потім повернутися додому не пізніше ніж через 10 днів.

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Однак серія технічних проблем і побоювань щодо безпеки змусили NASA і Boeing повернути капсулу на Землю без екіпажу у вересні. Самі ж астронавти змушені були залишитись на станції як члени екіпажу замість двох інших астронавтів, які залишилися на Землі та були перескеровані на майбутні місії.

На борту капсули також перебувають американець Ніколас Хейг та російський космонавт Олександр Горбунов.

Одягнені у спеціальні костюми, черевики та шоломи, астронавти з’явилися у прямій трансляції NASA, сміючись, обіймаючись і фотографуючись з колегами перед тим, як їх закрили в капсулі для двогодинної перевірки тиску, зв’язку та герметичності.

Політичні суперечки навколо місії

Від моменту прибуття Вільямс і Вілмора їхня місія стала предметом політичних суперечок. Засновник SpaceX Ілон Маск без жодних доказів заявив, що астронавтів "кинула напризволяще" адміністрація експрезидента США Джо Байдена.

А чинний президент США Дональд Трамп намагався представити плановий запуск заміни екіпажу як спеціальну рятувальну операцію, нібито організовану Білим домом.

Ці заяви поставили астронавтів у незручне становище. Вілмор раніше підтвердив, що Маск справді пропонував повернути їх на Землю минулого року, але додав: "Ми не маємо інформації про те, що саме пропонувалося, кому і як це розглядалося".

Однак у лютому астронавт заявив CNN: "Ми не почуваємося покинутими, не почуваємося застряглими, не почуваємося занедбаними. Я розумію, чому інші можуть так думати... Але якщо можна, допоможіть нам змінити риторику: ми не покинуті, а підготовлені та віддані місії".

Майбутнє Starliner під питанням

Майбутнє капсули Boeing Starliner, створеної у межах комерційної програми NASA, залишається невизначеним. Інженери продовжують аналізувати проблеми, які виникли під час першого пілотованого польоту, включно з несправностями двигунів і витоком гелію.

За даними Aviation Week, Starliner навряд чи здійснить новий політ 2025 року. Однак компанія Boeing зберігає впевненість у своєму продукті та працює над отриманням нової сертифікації для польотів.

До слова, раніше Трамп зробив дивну заяву про астронавтів Вільямс та Вілмора. Політик припустив, що вони могли закохатися під час перебування на МКС.