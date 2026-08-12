Затемнення, 7 секунд і мільйони смертей: Мережу сколихнула теорія про страшну катастрофу 12 серпня 2026

Сонячне затемнення / © Pixabay

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У Мережі поширюють чутки, що під час сонячного затемнення — 12 серпня 2026 року — Земля втратить гравітацію на 7 секунд, що призведе до загибелі мільйонів людей. Однак це не правда.

Про це повідомляє IFLscience.

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Інше видання Snopes розповіло, що цей фейк опублікував користувач із ніком mr_danya_of в Instagram на початку січня 2026 року. Згодом його обліковий запис став недоступним.

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Він стверджував, що «12 серпня 2026 року світ втратить гравітацію на 7 секунд. NASA знає. Вони готуються, але не кажуть нам, чому». За його словами, це призведе до «40 мільйонів смертей», які раптово попадають через втрату гравітації.

Відео зібрало майже 62 000 лайків і було поширено 268 000 разів лише в Instagram.

Користувачі соціальних мереж стверджували, посилаючись на якісь матеріали, що у листопаді 2024 року стався витік секретного документа NASA під назвою «Проєкт Якір». Він нібито розкрив, що агентство знає про космічну подію та організувало спеціальну підготовку до неї.

Теорія змови?

Експерти проаналізували кожен факт, який був наведений у тому повідомленні.

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Перше — дата. Вони вважають, що 12 серпня 2026 року було дуже вдалим вибором для теорії змови про кінець світу, оскільки в цей день очікується повне сонячне затемнення, яке можна буде побачити від Арктики до Іспанії. Вони пояснюють, що люди люблять пов’язувати затемнення з лихами.

Другий момент — 7 секунд. Фахівці навели перший закон динаміки, відповідно до якого, тіло, що перебуває в стані спокою, залишатиметься в стані спокою, якщо на нього не діятиме зовнішня сила, а тіло, що рухається з постійною швидкістю, рухатиметься прямолінійно, якщо на нього не діятиме зовнішня сила.

Під дією сили тяжіння ви відчуваєте рівну за силою та протилежну реакцію, відштовхуючись від підлоги. Коли сила тяжіння чарівним чином зникне, ця реакція відштовхне вас, але вона буде недовгою.

Третє — гравітаційні хвилі. Вони є настільки слабкими, що для їхнього виявлення людству довелося створити детектори, які здійснюють одні з найточніших вимірювань в історії. До того ж такі хвилі фіксують лише в останні секунди перед зіткненням космічних об’єктів — заздалегідь «побачити» їх неможливо.

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«Тому твердження, що NASA нібито навчилося заздалегідь передбачати гравітаційні хвилі, звучить абсурдно. Якби це було правдою, людство мало б технології, які фактично суперечать сучасній фізиці. До того ж гравітаційні хвилі досліджує не NASA, а міжнародна наукова співпраця LIGO–Virgo–KAGRA», — наголосили у виданні.

Науковці впевнені, що практично неможливо, щоб планета дуже швидко втратила свою масу. Адже будь-який об’єкт, який має масу, створює гравітаційне поле. Тож історії про те, що «гравітація Землі вимкнеться», не мають під собою наукового підґрунтя.

Сонячне затемнення 12 серпня 2026 — де в Україні можна буде спостерігати за явищем

Нагадаємо, 12 серпня 2026 відбудеться сонячне затемнення. У Києві явище почнеться приблизно після 20:00, водночас Місяць закриє лише невелику частину сонячного диска. У західних областях України затемнення буде помітнішим.

Експерти не рекомендують дивитися на сонце без спеціальних окулярів. Якщо їх немає, то для цього підійдуть звичайні речі. Це — картон, кухонний друшляк або порожня коробка з-під пластівців.

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