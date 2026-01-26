"Затемнення століття": коли три континенти поринуть у темряву

Сонячне затемнення / фото ілюстративне / © Фото з відкритих джерел

У серпні 2027 року відбудеться унікальне сонячне затемнення, яке за своєю тривалістю стане наймасштабнішим у XXI столітті. Явище охопить частину Європи, Африки та Близького Сходу, зануривши ці регіони у темряву на понад шість хвилин. Вчені розглядають подію не лише як рідкісне явище, а й як великий природний експеримент для вивчення впливу на екосистеми та стабільність сонячної енергетики.

Де саме проходитиме шлях повної фази, які країни опиняться в епіцентрі події та чи зможуть спостерігати за небесним явищем мешканці України — у матеріалі ТСН.ua.

Де та коли дивитися

Світ готується до однієї з наймасштабнішої астрономічної події століття. 2 серпня 2027 року повне сонячне затемнення пройде над Південною Європою, Північною Африкою та Близьким Сходом. За підрахунками вчених, у зоні повної фази опиняться близько 89 мільйонів людей, для яких сонячний день на кілька хвилин перетвориться на моторошні сутінки, пише Ecoticias.

Як повідомляє NASA, шлях сонячної тіні розпочнеться над Атлантичним океаном і перетне Гібралтарську протоку. Повну фазу цього явища можна буде спостерігати в таких країнах:

Європа — південне узбережжя Іспанії (зокрема міста Кадіс та Малага);

Африка — Марокко, Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет та Сомалі;

Близький Схід — Саудівська Аравія та Ємен.

Хоча Італія не потрапляє в центральну смугу, мешканці Риму та Ватикану зможуть побачити це затемнення, адже у тому місці буде видно як Місяць закриє Сонце приблизно на три чверті.

Сонячне затемнення / © Unsplash

Ймовірно, в Україні також можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення.

Проте найкращою точкою для спостереження стане територія поблизу єгипетських міст Луксор та Ауксан. Тут астрономи прогнозують, що сонячне затемнення триватиму понад шість хвилин.

Через цю незвичну подію Луксор вже став головним магнітом для мандрівників. Місцеві готелі повністю заброньовані на серпень 2027 року, а NASA та провідні європейські університети вже розгортають підготовку наукових місій. Для тих, хто не зможе відвідати регіон особисто, науковці готують прямі трансляції на весь світ.

Чому це явище унікальне

Подія, що відбудеться влітку 2027 року, вже отримала статус найважливішої у 21 столітті через свою неймовірну тривалість.

За підрахунками вчених, у максимальній фазі Місяць закриє Сонце на 6 хвилин і 23 секунди, що зробить це затемнення найдовшим на легкодоступній суші щонайменше до 2114 року.

Така рекордна темрява стане можливою завдяки рідкісному збігу трьох космічних факторів:

Місяць перебуватиме близько до Землі, тому здаватиметься більшим;

Земля нещодавно пройде точку найбільшого віддалення від Сонця, через що воно виглядатиме трохи меншим;

тінь пройде низько над земною кулею в тропічних широтах, де через особливості геометрії місячна тінь рухається по поверхні планети значно повільніше.

Спостерігачі за затемненням у Єгипті зможуть не тільки спостерігати понад шість хвилин глибокої тіні, а й побачити сонячну корону, що вигинатиметься над долиною Нілу.

Водночас вчені зазначають, що під час цього рідкісного явища, світ навколо зміниться: сонячне світло повністю зникне, температура повітря помітно впаде, а на небосхилі стануть помітні зірки.

Астрономи називають це явище справжньою анатомією Сонця, адже лише під час такої тривалої повної фази можна детально вивчити структуру сонячної атмосфери, яка зазвичай прихована від людського ока.

Як сонячне затемнення вплине на енергетику й довкілля

Для наукової спільноти тривале сонячне затемнення є не лише унікальним видовищем, а й рідкісним шансом провести масштабний природний експеримент, пише Ecoticias. Оскільки явище фактично «вимикає» сонячне світло посеред дня, воно дозволяє екологам та кліматологам детально вивчити реакцію довкілля на різку зміну умов.

Досвід «Великого американського затемнення» 2024 року підтвердив значущість таких спостережень. Тоді фахівці зафіксували миттєве зниження температури повітря на кілька градусів та суттєві коливання рівня вологості під час проходження місячної тіні.

Крім кліматичних змін, явище має сильний вплив на фауну. Згідно з масштабним дослідженням, результати якого оприлюднили у 2025 році, понад 50% видів диких птахів, що перебували під наглядом, миттєво змінили свою звичну активність. Для багатьох тварин раптова кількахвилинна темрява стала сигналом до зміни поведінки, що зазвичай властива лише для нічного часу.

Вчені прогнозують, що подібні явища можуть статися й у 2027 році. Дослідники зазначають, що у містах і пустелях від Іспанії до Саудівської Аравії люди можуть побачити ластівок, що прямують на сідала, комах, що змінюють своє дзижчання, або домашніх тварин, які поводяться неспокійно, коли навколишнє середовище ненадовго нагадує захід сонця.

Сонячне затемнення дозволяє екологам та кліматологам детально вивчити реакцію довкілля на різку зміну умов. / © ТСН.ua

Для біологів рухома тінь — рідкісний шанс перевірити, наскільки чутливі різні види до різких змін світла та температури.

Цю подію з нетерпінням чекають і енергетики. Під час попередніх затемнень у США (2017 та 2024 роки) оператори мереж уже стикалися з серйозним викликом: виробництво сонячної енергії миттєво падало на гігавати, а після повернення світла так само стрімко зростало.

У 2027 році Іспанія та країни Північної Африки, які активно використовують сонячні електростанції, отримають можливість перевірити свої енергосистеми на міцність. Для них це стане справжнім іспитом: як швидко підлаштуватися під різкі перепади генерації, щоб уникнути збоїв у мережі, масових відключень світла чи непередбачуваних стрибків тарифів для споживачів.

Як безпечно дивитися та чого очікувати

Для більшості людей таке затемнення стане унікальною подією, яка трапляється практично раз у житті, тому до нього варто підготуватися заздалегідь.

Головне правило безпеки полягає у використанні спеціальних сертифікованих окулярів або сонячних фільтрів протягом усіх фаз явища. Знімати захист можна лише в ті кілька хвилин, коли Місяць повністю закриває Сонце, але як тільки з’явиться перший проблиск світла, очі потрібно негайно захистити знову.

Люди спостерігають за сонячним затемненням у грудня 20202 року / © Associated Press

Важливо пам’ятати, що за межами зони повної темряви, наприклад на всій території Італії, використовувати фільтри необхідно безперервно, оскільки навіть часткове сонячне випромінювання може бути небезпечним. Натомість під час місячних затемнень жодні додаткові пристрої не потрібні, адже вони абсолютно безпечні для зору.

Якщо небо буде безхмарним, свідки події побачать дивовижну картину: навколишній світ на мить стане невпізнаваним.

Щоб найкраще розгледіти це шоу, варто заздалегідь підібрати відкриту ділянку, де високі дерева чи будинки не закриватимуть горизонт.

Коли очікувати сонячні та місячні затемнення у 2026 році

У 2026 році на нас чекають чотири затемнення — два сонячні та два місячні, і одне з них стане найочікуванішою подією літа, яку частково можна буде спостерігати й в Україні.

17 лютого та 26 серпня можна буде спостерігати сонячне затемнення. Українці зможуть побачити їх частково.

Місячні затемнення припадають на 3 березня та 28 серпня. Це явище часто добре видно неозброєним оком, якщо небо чисте, а Місяць високо над горизонтом.

В Україні його буде видно частково, залежно від фази та часу в конкретному регіоні).

Традиційно найбільшу увагу до себе збирає сонячне затемнення у серпні, оскільки воно обіцяє стати наймасштабнішим астрономічним явищем літнього сезону 2026 року.

