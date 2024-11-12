"Затемнення століття": коли його очікувати та хто зможе побачити

2 серпня 2027 року очікується найтриваліше повне сонячне затемнення XXI століття, яке охопить приблизно 90 мільйонів осіб. Воно охопить південний захід Іспанії, Північну Африку та Аравійський півострів.

Про це повідомило видання Forbes.

Якщо на початку цього року пік повного сонячного затемнення становив чотири хвилини 28 секунд, то під час "Великого північноафриканського затемнення" місяць закриє Сонце на цілих шість хвилин і 23 секунди.

Також читайте Вчені майже 40 років мали хибне уявлення про Уран: що їх змусило змінити думку

Шлях сонячного затемнення 2027 року почнеться в Атлантичному океані, а потім пройде через 275 км суші, охоплюючи Гібралтарську протоку, південну Іспанію, Гібралтар і Марокко.

Далі лінія затемнення пройде через Алжир, Туніс, Лівію та Єгипет, де опівдні Сонце буде повністю закрите на найвищій точці небосхилу. Після цього повне затемнення охопить Саудівську Аравію та Ємен, а потім переміститься в Сомалі. Затемнення там закінчиться перш ніж Місяць закриє Сонце на південному сході в Індійському океані поблизу островів Чагос.

Нагадаємо, NASA зафіксувало момент, коли комета була поглинута Сонцем.

Читайте також: