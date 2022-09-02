Затишшя перед бурею: вчені попереджають про потужний магнітний спалах на Сонці  

Сонячна пляма під назвою AR3089 не проявляла своєї активності цілий тиждень, але вчені прогнозують, що все може змінитися вже найближчими днями.

За словами астронома Тоні Філіпса, подібну поведінку сонячної плями можна вважати затишшям перед бурею. Вчені вважають, що ця пляма потенційно може створити найпотужніші з можливих на Сонці спалахів.

Про це пише Forbes.

Астрономи називають сонячну пляму AR3089 потенційно небезпечною, яка може зробити серію сонячних спалахів Х-класу, які супроводжуватимуться найбільшими корональними викидами маси. Це потоки заряджених сонячних частинок або плазми, які вириваються з величезною швидкістю з поверхні Сонця до космосу. Сонячна пляма AR3089 наразі спрямована до Землі.

Спалахи на Сонці вчені розділяють на 5 типів за потужністю енергії, що виділяється ними. Спалахи Х-класу перебувають на вершині цього списку, в якому зі збільшенням потужності розташовані спалахи класу А, В, С і М.

Раніше вчені повідомили, що невелика пляма на Сонці за два дні збільшилася в 10 разів і зараз має розмір, який можна порівняти з розміром Землі.

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