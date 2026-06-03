Затонулий 82 роки тому: біля берегів Японії знайшли підводний човен США

Підводний човен США «Херрінг». Фото: Командування з історії та спадщини ВМС

Реклама

Командування військово-морської історії та спадщини США (NHHC) підтвердило виявлення підводного човна USS Herring (SS-233), який затонув у червні 1944 року під час бойової місії біля Курильських островів. Судно знайшли неподалік японського острова Мацуа на дні Тихого океану.

ПРо це повідомило видання Popular Science.

За інформацією NHHC, підводний човен лежить на глибині понад 300 футів (понад 90 метрів) і зберігся у відносно доброму стані. Офіційне підтвердження його ідентифікації оприлюднили через 82 роки після його затоплення.

Реклама

Підводний човен USS Herring розпочав службу у складі ВМС США навесні 1942 року. За час бойової кар’єри він виконав вісім патрульних місій в Атлантичному та Тихому океанах. Під час свого останнього походу екіпаж знищив сім ворожих суден, серед яких були чотири японські транспортні кораблі.

Востаннє про місцеперебування USS Herring було відомо наприкінці травня 1944 року. Тоді субмарина зустрілася з іншим американським підводним човном поблизу Курильських островів для узгодження зон патрулювання. Уже 1 червня моряки того човна почули серію вибухів глибинних бомб у районі, де перебував USS Herring.

Згідно з японськими історичними документами, під час бою підводний човен зазнав двох прямих влучань від берегової артилерії. Після цього судно зникло. Коли USS Herring не прибув до атола Мідвей у визначений термін у липні 1944 року, його визнали втраченим. Разом із човном загинули всі 83 члени екіпажу.

Перші відомості про виявлення затонулої субмарини в районі її загибелі з’явилися 2017 року. Однак NHHC офіційно підтвердило, що виявлені уламки належать саме USS Herring лише 1 червня 2026.

Реклама

Під час обстеження на корпусі субмарини виявили пошкодження в районі бойової рубки, які узгоджуються з відомими обставинами її затоплення. Також були зафіксовані сліди контакту носової частини з мілиною.

Сьогодні місце загибелі USS Herring перебуває під охороною американського законодавства та юрисдикцією Міністерства ВМС США. У відомстві наголошують, що затонулий човен є військовою могилою, тому будь-які роботи поблизу нього мають проводитися з повагою до пам’яті загиблих моряків.

Нагадаємо, раніше археологи виявили в гавані Нассау докази існування справжніх піратів Карибського моря.

Новини партнерів