Затонув через найсмертоноснішу пожежу 151 рік тому: родина випадково знайшла корабель-привид

Звичайний день на озері обернувся приголомшливим історичним відкриттям. Тім Воллак та його 6-річна донька Хенлі рибалили поблизу Зеленого острова у штаті Вісконсин, коли ехолот їхнього човна показав несподіваний великий силует на дні.

Про те, як дитячі фантазії про підводного монстра виявилися справжньою археологічною знахідкою, пише Daily Galaxy.

Загадкова тінь на ехолоті та підтвердження вчених

Побачивши дивне зображення на екрані, маленька Хенлі припустила, що це міфічний «восьминіг із Грін-Бей». Проте її батько запідозрив, що вони натрапили на незадокументований корабель. Знімки з ехолота, які чоловік виклав у соцмережах, одразу привернули увагу морських археологів з Історичного товариства Вісконсина.

Оскільки в базах даних жодного затонулого корабля в цьому місці не значилося, фахівці спустили під воду дистанційно керований апарат. Кадри підтвердили: родина знайшла 37-метрове дерев’яне вітрильне судно George L. Newman, побудоване ще до Громадянської війни, у 1855 році. Корабель лежить на глибині менше трьох метрів. За словами археологів, роками він був прихований під товщею піску, поки шторми та крига не оголили його залишки.

Зв’язок із найсмертоноснішою пожежею США

Історія загибелі цього судна вражає. Його остання подорож відбулася 8 жовтня 1871 року — того ж дня, коли спалахнула Велика пожежа в Пештіго. Це стихійне лихо забрало понад 1200 життів, знищило 16 міст і досі залишається найсмертоноснішою пожежею в історії США.

Густий дим від вогню, що охопив понад мільйон акрів землі, настільки погіршив видимість на воді, що екіпаж корабля, який перевозив деревину, фактично осліп. Судно наскочило на мілину. На щастя, доглядач місцевого маяка Семюел Дрю не вимикав світло навіть вдень через щільне задимлення. Це врятувало моряків: Дрю прихистив їх на тиждень, проте сам корабель врятувати не вдалося — згодом його розбило штормами.

Капсула часу на мілководді

Морські археологи називають такі знахідки справжніми «капсулами часу». Залишки дерев’яного корпусу та вантажу зберігають унікальні деталі про судноплавство 19-го століття, яких немає у жодних письмових документах.

Навесні фахівці планують провести повне археологічне дослідження затонулого судна, після чого місце аварії хочуть внести до Національного реєстру історичних місць США.

А для родини Воллаків ця подія стала неймовірною пригодою. І хоча 6-річна Хенлі, за словами батька, найбільше сподівалася знайти там «якісь скарби, які можна було б забрати додому», справжнім скарбом виявився 151-річний корабель, про який не здогадувалися навіть місцеві історики.

