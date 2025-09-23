Завбільшки з кролика: у В’єтнамі знайшли "мишачого оленя", якого вважали вимерлим

Tragulus. Фото: รัชพงศ์ ดีมาก/CC BY-SA 4.0

«Мишачий олень» — тварина розміром із кролика, яка вважалася зниклою понад три десятиліття й лише нещодавно знову потрапила в поле зору науковців.

Про це повідомив біолог із Ратгерського університету Скотт Треверс у колонці для Forbes.

Tragulus versicolor є найменшим копитним у світі. Вперше його описав британський зоолог Олдфілд Томас у 1910 році. Після цього вид фіксували лише двічі — востаннє у 1990 році. Лише у 2019 році дослідники під керівництвом в’єтнамського біолога Ан Нгуєна встановили фотопастки у лісах південного В’єтнаму й отримали майже 2000 знімків, які довели, що тварина збереглася донині.

За словами Треверса, ці олені мають сріблясто-сіру спину, червонувато-коричневу голову та невеликі ікла, що робить їхній вигляд майже міфічним. Вони пересуваються поодинці, харчуються плодами, молодими пагонами та листям, залишаючись прихованими від хижаків.

Вид відокремився від інших жуйних приблизно 50 мільйонів років тому й має унікальні риси: чотири пальці замість двох, крихітні ікла та здатність затримуватися під водою кілька хвилин.

У 2019 році про повторне відкриття Tragulus versicolor повідомив науковий журнал Nature Ecology & Evolution. Ця публікація стала першою за понад три десятиліття, що стало науковим підтвердженням існування «мишачого оленя».

Втім, як зазначає Треверс, попри світову зацікавленість, майбутнє цього виду під загрозою. Міжнародна спілка охорони природи ще не внесла його до списку зникаючих через брак інформації. Це ускладнює отримання фінансування та правового захисту, необхідного для збереження найменшого копитного на планеті.

