Завдали 26 ударів: археологи з’ясували, як загинув син галицького князя Ростислава

Археологи з’ясували, що вбитий у XIII столітті чоловік, рештки якого знайшли ще 1915 року в монастирі на острові Мергіт у Будапешті, був Белою Ростиславовичем — угорським князем з династії Рюриковичів і сином галицького князя Ростислава. Його особу вперше достовірно підтвердили за допомогою аналізу давньої ДНК.

Дослідження опублікували в журналі Forensic Science International: Genetics.

Як загинув князь Бела Ростиславович

Науковці встановили, що перед смертю князь отримав 26 поранень, завданих щонайменше трьома нападниками. Сліди ударів вказують, що напад відбувся одночасно з кількох напрямків — один атакував спереду, двоє інших з боків.

Для вбивства використовували шаблю та довгий меч. На передпліччях князя виявили рани від самозахисту, а відсутність пошкоджень на обладунках свідчить, що під час нападу він був без захисного спорядження.

Науковці вважають, що напад був спланованим і мав характер жорстокої розправи, що, ймовірно, було наслідком політичного конфлікту.

Хто такий Бела Ростиславович

Бела Ростиславович — представник угорської гілки династії Рюриковичів, син галицького князя Ростислава і онук угорського короля Бели IV. Убитий у 1272 році, він був одним із претендентів на угорський престол і близьким родичем тодішнього короля Ласло IV.

Дослідження виявило, що князь мав раціон заможної знаті, який складався переважно з м’яса і злаків. Ізотопний аналіз решток підтвердив дату його смерті — середина XIII століття.