Завдовжки понад 10 метрів: вчені виявили рештки найбільшого хижого динозавра 

Вчені з Саутгемптонського університету виявили скам'янілі кістки найбільшого з відомих м'ясоїдного динозавра на острові Вайт, що неподалік узбережжя Англії.

Цей новий вид динозаврів належить до сімейства спінозаврид або спінозаврів, які ходили на задніх лапах і жили з кінця юрського та практично весь крейдяний період (157 – 70 млн років тому).

Про це повідомляє SciTechDAily.

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Спінозаври були хижаками, рештки яких знаходили в Європі, Азії, Південній Америці, Африці і навіть Австралії. Вони мали характерні, схожі на крокодилячі морди, а деякі види мали на спині схожу на вітрило структуру.

Зі слів Кріса Баркера із Саутгемптонського університету, це був справді величезний м'ясоїдний динозавр. Його довжина перевищувала 10 метрів, і він, ймовірно, був найбільшим наземним хижаком з коли-небудь знайдених у Європі.

"Найцікавіше, що ми виявили скам'янілості цього динозавра в геологічній формації Вектіс, у якій, як вважається, виявити останки динозаврів досить складно, адже їх там дуже мало. Але ми вважаємо, що ми знайшли наймолодшого спінозавра з виявлених у Великій Британії, адже цієї формації 125 млн років" — говорить Ніл Гостлінг із Саутгемптонського університету.

Попри те, що вчені вважають, що вони виявили новий вид спінозаврид, все ж таки їм недостатньо скам'янілих останків, щоб повністю його описати. Саме тому новий динозавр поки не отримав офіційної наукової назви.

Раніше вчені назвали точну дату вимирання динозаврів. За даними дослідників, метеорит упав у період переходу від весни до літа в північній півкулі - тобто динозаври загинули у червні.

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