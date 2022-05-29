Завтра Земля пройде крізь шлейф уламків комети

Завтра та післязавтра Земля пройде крізь шлейф уламків комети 73P/Швассмана-Вахмана, які утворилися під час її розпаду ще 2006 року.

У Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору США пишуть, що можливе спостереження метеорного дощу.

Потік заочно названо тау-геркулідами. Їхній радіант (місце на небосхилі, звідки "летять" метеори) – поруч із зіркою Арктур, повідомляє Liga.net.

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Ще 1930 року німецькі астрономи виявили комету, відому як SW3, яка робила оберт навколо Сонця що 5,4 року. Через непомітність SW3 не потрапляла у зведення до кінця 1970-х, а 1995 року астрономи зрозуміли, що комета стала приблизно в 600 разів яскравішою і перетворилася зі слабкої плями на видиму неозброєним оком під час свого близького проходу.

З'ясувалося, що SW3 розділилася на кілька частин, буквально "засмітивши" орбітальний трек уламками. На той час, коли вона знову пройшла повз нас 2006 року, цей шлейф складався майже з 70 уламків – і продовжував фрагментуватися.

Нагадаємо, австралійські науковці виявили в космосі незвичний об’єкт, який кожні 18 хвилин протягом 60 секунд випромінює енергію.

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