Зазирнути в минуле на 2,5 млн років: як побачити галактику Андромеди без телескопа цими вихідними

Галактику Андромеди можна побачити неозброєним оком у жовтневому небі

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Цього тижня, від 12 до 18 жовтня, мешканці України та інших країн Північної півкулі мають нагоду побачити галактику Андромеди без спеціального обладнання. Вона розташована приблизно за 2,5 мільйона світлових років від Землі й за сприятливих умов виглядає як слабка витягнута пляма світла на темному небі.

Про це пише Daily Galaxy з посиланням на рекомендації Forbes.

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Чому жовтень підходить для спостереження за Андромедою

Осінь — один із найкращих періодів для спостереження за галактикою Андромеди, також відомою як M31 або Messier 31. У цей час сузір’я Андромеди займає зручне положення на вечірньому небі, тому сусідню з Чумацьким Шляхом галактику можна спробувати знайти навіть без бінокля.

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Попри те, що Андромеда містить сотні мільярдів зір, неозброєним оком вона не нагадує яскраві спіральні галактики на фотографіях космічних телескопів. Зазвичай це лише тьмяна овальна пляма, яку легко сплутати з розмитою хмаринкою.

Вирішальне значення має освітлення неба. Найкращі шанси побачити галактику є далеко від міст, де штучне світло не перекриває слабке сяйво далеких космічних об’єктів. Допоможуть також ясна погода, прозора атмосфера та відсутність яскравого Місяця.

На початку тижня умови сприятливіші, оскільки молодий Місяць дає мало світла. Проте 18 жовтня він досягне фази першої чверті, а вечірнє небо стане яскравішим. Через це розгледіти слабкі об’єкти буде складніше.

Як знайти галактику Андромеди на небі

Пошук можна почати з Великого квадрата Пегаса — помітного чотирикутника з яскравих зір, який восени добре видно на небі. Ввечері в Україні його варто шукати у східній або південно-східній частині неба, а ближче до ночі він зміщується на південь, піднімаючись високо над головою. Від одного з його кутів простягається ланцюжок зір сузір’я Андромеди. Він і допоможе зорієнтуватися.

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Спочатку потрібно знайти Альферац — зорю, яка позначає один із кутів Великого квадрата Пегаса та водночас належить до сузір’я Андромеди. Далі погляд переміщують уздовж ланцюжка зір до Міраха. Від нього орієнтуються на дві слабші зорі, розташовані вище, у напрямку ділянки, де видніється галактика.

Схема із зоряними орієнтирами допомагає знайти потрібну ділянку неба без телескопа. / © ТСН

За темного неба Андромеда має вигляд невеликого туманного овала. Іноді роздивитися її допомагає непрямий зір: якщо дивитися трохи збоку від тьмяної плями, периферійний зір може краще вловлювати слабке світло.

Бінокль також полегшує пошук, особливо якщо небо не ідеально темне. Але навіть він не покаже галактику такою, якою її можна побачити на знімках із тривалою витримкою.

Чому спостереження за Андромедою схоже на подорож у минуле

Відстань до галактики становить приблизно 2,5 мільйона світлових років. Це означає, що світло, яке потрапляє в очі спостерігача сьогодні, почало свій шлях понад два мільйони років тому.

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Інакше кажучи, Андромеда постає перед нами такою, якою була в далекому минулому. Коли це світло вирушило до Землі, сучасних людей ще не існувало.

Андромеда є найближчою великою галактикою до Чумацького Шляху. Вона також наближається до нашої галактики під дією гравітації. У далекому майбутньому дві галактики взаємодіятимуть і поступово зливатимуться, хоча точний перебіг цього процесу залежить від їхньої складної гравітаційної взаємодії.

Які ще астрономічні явища можна спостерігати восени

Жовтень подарує ще одну нагоду подивитися на небесне видовище без спеціального обладнання. У ніч проти 22 жовтня очікується пік метеорного потоку Оріоніди: за сприятливої погоди можна буде побачити приблизно 10–20 метеорів на годину. Частинки потоку входять в атмосферу зі швидкістю близько 66 км/с, залишаючи яскраві сліди. Це яскраве явище найкраще спостерігати за містом, подалі від штучного освітлення.

Раніше, у червні 2026 року, темне небо після молодика створило сприятливі умови для спостереження за трьома планетами. Сатурн, Марс і Меркурій можна було побачити в ранковому небі без телескопа, якщо горизонт був відкритим, а хмарність не заважала огляду. Тоді увагу привернув парад трьох планет.

Ще однією великою астрономічною подією цього року стало сонячне затемнення 12 серпня. Повну фазу спостерігали на вузькій смузі, що проходила через частини Гренландії, Ісландії та Іспанії, тоді як часткове затемнення було доступне на значно більшій території. Подібні явища нагадують, що для спостережень за космосом важливі не лише телескопи, а й правильний час, положення небесних тіл та умови видимості. Деталі серпневого явища — у матеріалі про сонячне затемнення 2026 року.

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