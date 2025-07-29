"Збір на НЛО-перехоплювачі": таємнича комета спровокувала хвилю мемів про прибульців

Мем про НЛО та іншопланетян, які начебто прибули на Землю / © соцмережі

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Комета 3I/ATLAS, яку астрономи виявили на початку липня, не тільки заінтригувала наукову спільноту, а й несподівано стала приводом для жартів у соцмережах. Відомий астрофізик Аві Лоеб припустив, що це може бути іншопланетний апарат. В Україні ж новина швидко перетворилася на Інтернет-мем: користувачі жартома запропонували почати «збір на НЛО-перехоплювачі».

Усе про комету 3I/ATLAS, прибульців та жарти українців читайте на ТСН.ua.

На початку липня науковці з Оксфордського університету зафіксували загадковий міжзоряний об’єкт, який, на їхню думку, може бути найдавнішою кометою з усіх відомих людству. Поки астрономічна спільнота розмірковувала над її походженням, американське видання The New York Post опублікувало матеріал, в якому припустило, що Землю можуть атакувати прибульці.

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Журналісти послалися на роздуми відомого гарвардського астрофізика Аві Лоеба, який не виключив, що об’єкт 3I/ATLAS «може бути розумно керованим іншопланетним кораблем, який спостерігає за Землею, можливо, з ворожими намірами».

В Україні це припущення викликало цілу хвилю іронії у соцмережах. Користувачі — серед них чимало військових — жартома запропонували негайно розпочати «збір на збиття НЛО» та «збір на НЛО-перехоплювачі».

Жарти і меми про НЛО та іншопланетян

Українці, загартовані повномасштабною війною, поставилися до новини про потенційне прибуття іншопланетян із гумором і навіть натхненням.

«Нарешті!» — так прокоментував цю історію у Facebook військовий Кирило Сазонов.

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Подібні реакції опублікували й інші бійці та волонтери.

Частина дописувачів іронічно цікавилася, «на чиєму вони боці?», а військовослужбовець Саїд Ісмагілов поділився жартівливим мемом, де український солдат просить прибульця вимовити слово «паляниця» — традиційне тестове слово для виявлення росіян.

Мем про НЛО / © соцмережі

Траплялися і зухваліші коментарі.

Мем про іншопланетян / © соцмережі

«Може хтось боїться і переживає. Але скажу обʼєктивно, українців вже нічим не здивуєш. Зробимо збір на „збиття НЛО“ і врятуємо світ», — написав військовий експерт Віктор Таран.

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Телеканал з Хмельниччини використав ситуацію для просування плаката третьої штурмової бригади з гаслом: «Готові до будь-якого сценарію». Слоган став основою для мемів, де військовослужбовець позує поруч із переможеним іншопланетянином. Один із користувачів підписав зображення словами: «Вони не знають, у що вплутуються».

Були і жарти про те, що таємничий обʼєкт — це українські заробітчани, які повертаються додому. Інші не сумнівалися, що «Трамп з іншопланетянами укладе угоду!»

Було й звернення до президента України Володимира Зеленського, який у той час зазнавав критики через скандальний закон щодо антикорупційних органів.

«Вова, вони тебе попереджають», — написав один із користувачів у соцмережі.

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Мем про іншопланетян / © соцмережі

Мем про іншопланетян / © соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

Що кажуть про іншопланетян науковці?

Припущення про можливе штучне походження об’єкта 3I/ATLAS запропонував професор Гарварду Аві Лоеб. 16 липня він разом із колегами — Адамом Гіббердом та Адамом Кроулом з Ініціативи міжзоряних досліджень у Лондоні — опублікував наукову статтю «Чи є міжзоряний об’єкт 3I/ATLAS інопланетною технологією?»

Втім, як пояснює сам Лоеб у колонці для Medium, ця ідея не є науковою гіпотезою у класичному розумінні, а радше «педагогічною вправою» — способом пояснити складні явища астрофізики.

Автори статті звернули увагу на низку «аномальних характеристик» комети, зокрема незвичну траєкторію та надто високу швидкість. Але їхній аналіз — радше інтелектуальний експеримент, а не твердження про прибульців.

Проте деякі науковці поставилися до цього скептично. Як зазначає видання LifeScience, інші дослідники назвали версію про іншопланетну технологію «нісенітницею» й наполягають, що всі свідчення вказують на природне походження об’єкта.

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Телескоп Європейського комічного агентства отримав зображення траєкторії комети 3I/Atlas

Лоеб вже не вперше висуває подібні теорії. Він очолює проєкт «Галілео», мета якого — виявлення можливих техносигнатур або доказів існування НЛО. 2023 року професор навіть організував експедицію до Тихогоокеану, де, за його словами, було знайдено уламки іншопланетного пристрою. Проте ці висновки були поставлені під сумнів іншими вченими.

Раніше Лоеб також заявляв, що загадковий об’єкт 'Oumuamua, виявлений 2017 року, міг бути «іншопланетним зондом» через його аномальні характеристики.

Що відомо про саму комету 3I/ATLAS?

Об’єкт 3I/ATLAS був зафіксований 1 липня за допомогою телескопа ATLAS у Чилі. На той момент комета перебувала на відстані близько 570 млн км від Сонця і летіла з шаленою швидкістю — понад 210 тис. км/год.

Вже наступного дня астрономи підтвердили її міжзоряне походження. Спостереження показали, що це велика комета з хмарою газу, льоду й пилу, що сягає 24 км завдовжки. Оксфордські науковці припустили, що об’єкт може бути старшим за Сонячну систему на 3 млрд років — її вік потенційно перевищує 7 млрд років.

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Це лише третій випадок в історії, коли людство зафіксувало міжзоряний об’єкт. До цього були 1I/'Oumuamua (2017) і 2I/Borisov (2019).

Вчені вважають, що 3I/ATLAS, імовірно, сформувалася поруч із давньою зіркою, і переважно складається з льоду. Коли комета наблизиться до Сонця, на її поверхні почнеться випаровування — з’явиться хвіст, який можна буде побачити з Землі в аматорські телескопи.

Астрономи очікують, що запуск нового потужного телескопа імені Віри Рубін у Чилі дозволить найближчими роками виявити ще десятки міжзоряних об’єктів — від 5 до 50.

До слова, раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Пентагон навмисне підживлював міфи про НЛО у США. Так, американські військові фабрикували докази іншопланетних технологій та дозволяли поширюватися чуткам, щоб приховати реальні секретні програми озброєнь.

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