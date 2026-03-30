Зброя з космосу: археологи приголомшили знахідкою, якої не мало існувати 3000 років тому

Три фрагменти, що відкололися від старого артефакту / © Li et al., Archaeol. Res. Asia, 2026

Археологи знайшли в Китаї унікальний артефакт культури Саньсіндуй, виготовлений із метеоритного заліза понад 3000 років тому. Ця знахідка перевертає уявлення про металургійні знання давньої цивілізації, адже предмет створили задовго до масової появи заліза.

Про це пише Sciencealert.

Незвичайний металевий об’єкт, який тисячоліттями перебував у землі, може допомогти краще зрозуміти одну з найзагадковіших цивілізацій давнього Китаю. Знахідка із Саньсіндуя, датована приблизно 3000 років, має форму сокири й виготовлена із заліза, що, ймовірно, має космічне походження — метал міг потрапити на Землю разом із метеоритом.

Це відкриття є особливим, оскільки відкриває нові сторінки як у вивченні культури Саньсіндуй, так і в історії використання заліза для створення цінних предметів ще до поширення технологій його виплавки.

«Як найдавніший артефакт із метеоритного заліза епохи бронзи, знайдений на південному заході Китаю, він заповнює важливу прогалину в металургійній історії регіону та дає нові уявлення про раннє використання заліза як на місцевому, так і на глобальному рівні», — зазначила команда дослідників на чолі з археологом Хайчао Лі з Сичуанського університету.

Що відомо про Саньсіндуй?

Саньсіндуй — одна з ключових археологічних пам’яток південного заходу Китаю, яка існувала приблизно протягом 2800-600 років до н.е. Пік розвитку цієї культури припадає на часи династії Шан (близько 1600-1050 років до н.е.), про що свідчать характерні мистецькі знахідки та розвинені ритуальні традиції.

Серед археологічних об’єктів особливе місце посідають так звані «жертовні ями». Загалом їх виявлено вісім, і саме з них дослідники отримали близько 17 тис. унікальних предметів — від бронзових масок і статуеток до виробів зі слонової кістки та нефриту.

Хоча точне призначення цих ям досі залишається невідомим, наявність попелу, вугілля та слідів вогню на частині артефактів вказує на їхнє можливе використання для ритуальних жертвоприношень.

Незалежно від їхньої функції, ці знахідки дають змогу глибше зрозуміти естетичні вподобання та матеріальні цінності культури Саньсіндуй.

Зброя, виготовлена з метеорита

Водночас одна з ям принесла відкриття, яке суттєво відрізняється від решти артефактів.

«Серед численних артефактів, знайдених у Саньсіндуї, незвичайний залізний предмет (K7QW-TIE-1) було виявлено в ямі №7. Цей артефакт було знайдено вертикально вмурованим у нижню частину південної секції східної стіни. Він має витягнуту форму, схожу на сокироподібний інструмент або зброю», — написали дослідники.

Розміри предмета становлять близько 20 см завдовжки та 5-8 см завширшки Через його пошкоджений стан науковці вилучили його разом із частиною ґрунту, щоб провести подальші дослідження у лабораторії.

За датуванням супутніх знахідок, артефакт належить до періоду династії Шан — часу, коли технології виплавки заліза ще не були широко поширені в Китаї. Водночас аналіз показав, що він на понад 90% складається із заліза, містить 7,41% нікелю та інші домішки.

На думку дослідників, досягти такого складу за допомогою тодішніх технологій було б практично неможливо.

У бронзову добу основним матеріалом залишалася бронза, яку отримували шляхом плавлення міді з додаванням олова та інших металів, і саме з неї виготовляли знаряддя, зброю та прикраси. Широке використання заліза в Китаї почалося лише близько 800 року до н.е., коли з’явилися технології, здатні забезпечити необхідно високі температури для його виплавки.

Отже, використання заліза в той період було рідкісним явищем, хоча й не унікальним. В різних частинах світу, зокрема і в Китаї, знаходили поодинокі предмети з метеоритного заліза — матеріалу, що має позаземне походження.

Втім, знахідка із Саньсіндуя свідчить про особливий підхід до такого матеріалу. Якщо на Центральних рівнинах Китаю метеоритне залізо зазвичай поєднували з бронзою, то цей артефакт, імовірно, створено повністю із заліза.

«Наявність метеоритного заліза в Саньсіндуї ще раз підкреслює відмінні металургійні практики на південному заході Китаю порівняно з тогочасними традиціями Центральних рівнин», — зазначили дослідники.

Зважаючи на те, що предмет було знайдено у жертовній ямі, вчені припускають, що метеоритне залізо могло мати особливе значення для цієї культури і використовувалося у важливих ритуалах.

«Крихкий стан артефакту створює значні труднощі для подальшого очищення. Подальші дослідження мають зосередитися на високоточному аналізі, щоб уточнити класифікацію артефакту та з’ясувати його функціональне й ритуальне призначення», — повідомили фахівці.

До слова, в ізраїльському стародавньому місті Гіппос археологи знайшли унікальний свинцевий снаряд для пращі віком близько 2000 років. Артефакт вагою 38 г містить грецький напис «Вивчи урок» (ΜΑΘΟΥ), що є рідкісним прикладом військового сарказму того часу. Хоча раніше знаходили кулі з написами «лови» або «скуштуй», заклик «вчитися» зафіксовано вперше.