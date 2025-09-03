Здатен облетіти Землю за 46 днів: що відомо про найбільшого здатного літати птаха світу

Мандрівний альбатрос. Фото: JJ Harrison/CC BY-SA 3.0

Серед океанських просторів живе унікальний птах — мандрівний альбатрос (Diomedea exulans), який вважається рекордсменом за розмахом крил серед усіх сучасних пернатих.

Про це повідомило видання T4.

Крила птаха можуть сягати до 3,5 метра, що дозволяє йому здійснювати надзвичайно тривалі перельоти без значних зусиль.

Завдяки особливій техніці, відомій як динамічне ширяння, альбатрос використовує градієнти швидкості вітру над поверхнею океану. Птах летить низько над водою, набирає швидкість, різко підіймається вгору, підхоплюючи потоки повітря, і знову пікірує. Повторюючи ці цикли, він може долати тисячі кілометрів, розвиваючи швидкість до 100 км/год. Відомо, що деякі особини здатні облетіти всю Землю всього за 46 днів.

Більшість життя мандрівний альбатрос проводить у повітрі над Південним океаном, ширяючи навколо Антарктиди. Він приземляється лише для того, щоб упіймати здобич — рибу чи кальмарів — або для розмноження. Цікаво, що цей вид є моногамним: птахи формують пари на все життя. Проте через значні енергетичні витрати на вирощування пташенят вони відкладають яйця лише раз на два роки.

Попри дивовижні здібності, мандрівний альбатрос залишається вразливим видом. Найбільшу загрозу для нього становить гачковий промисел, адже птахи заплутуються в рибальських сітях і гинуть.

