Яблука можуть знизити холестерин і стимулювати ріст волосся / © unsplash.com

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Яблуко — один із найзвичніших фруктів у нашому раціоні. Його давно пов’язують із користю для здоров’я, але науковців цікавлять не лише вітаміни та клітковина, а й конкретні рослинні сполуки. Деякі дослідження пов’язують їх із поліпшенням показників холестерину, а інші вивчають можливий вплив на ріст і густоту волосся.

Про це пише Italiafruit.

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Як два яблука на день впливали на холестерин

Одна з важливих складових яблук — пектин, різновид розчинної клітковини, який міститься і в м’якоті, і в шкірці. Він може зв’язувати жовчні кислоти в кишківнику. Щоб утворити нові, печінка використовує холестерин із крові, тому цей процес потенційно допомагає зменшувати його рівень.

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Цей ефект досліджували на прикладі сорту Renetta Canada, багатого на поліфеноли. У клінічному дослідженні 2020 року, опублікованому в American Journal of Clinical Nutrition, взяли участь 40 дорослих із дещо підвищеним рівнем холестерину. Протягом восьми тижнів вони щодня з’їдали по 340 грамів яблук — приблизно два плоди без серцевини, але зі шкіркою. Для порівняння в іншій частині експерименту учасники вживали напій із таким самим вмістом цукру та калорій.

Після періоду вживання яблук середній рівень «поганого» холестерину ЛПНЩ становив 3,72 ммоль/л, тоді як під час контрольного періоду — 3,86 ммоль/л. Різниця була невеликою, але статистично значущою. Водночас дослідження не доводить, що одне яблуко будь-якого сорту на день матиме такий самий ефект.

Чи можуть яблука зробити волосся густішим

Інша робота стосувалася сорту Annurca, який вирощують на півдні Італії. Він вирізняється високим вмістом проціанідину B2 — рослинної сполуки, яку дослідники пов’язують із процесами росту волосся та утворенням кератину, білка, що формує його структуру.

У клінічному дослідженні 2018 року взяли участь 250 чоловіків і жінок. Науковці перевіряли дію спеціальної добавки з концентрованим поліфенольним екстрактом яблук Annurca. Частина учасників отримувала формулу лише з екстрактом, інша — з додаванням біотину, селену та цинку.

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Після двох місяців приймання добавок дослідники зафіксували збільшення показників росту та густоти волосся, а також вмісту кератину. Однак це не означає, що звичайне споживання яблук дає такий самий результат: у дослідженні використовували концентрований екстракт конкретного сорту, а не свіжі плоди. Тому його висновки не варто трактувати як доказ того, що яблука самі по собі можуть лікувати випадіння волосся.

Отже, яблука справді містять речовини, які становлять інтерес для науки. Але результати досліджень стосуються конкретних сортів, дозувань і способів споживання. Фрукт може бути частиною збалансованого раціону, проте він не замінює ліків для контролю холестерину чи обстеження, якщо волосся почало помітно рідшати.

Чому здоров’я не залежить від одного продукту

Пектин — не єдине джерело розчинної клітковини, яка може допомагати контролювати холестерин. Її містить і овес, а насіння чіа та лушпиння подорожника (псиліум) дають змогу додатково збільшити її кількість у раціоні. Саме тому дієтологи радять поєднувати ці інгредієнти з вівсянкою, але вводити їх поступово, щоб не спровокувати дискомфорт із боку травлення.

Різноманітність важлива і під час вибору інших продуктів. Наприклад, гарбуз, батат і квасоля містять клітковину, а також калій, який бере участь у регуляції артеріального тиску. Поєднання таких овочів і бобових у повсякденному меню допомагає отримувати різні поживні речовини, а не покладатися на один продукт.

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З волоссям ситуація дещо інша: його стан залежить не лише від загальної якості харчування, а й від наявності конкретних дефіцитів. Однією з можливих причин посиленого випадіння волосся є низький рівень феритину — білка, який відображає запаси заліза в організмі. Причому дефіцит може існувати навіть тоді, коли гемоглобін ще залишається в межах норми. Тому за помітного порідіння волосся важливо з’ясувати причину, зокрема перевірити рівень феритину.

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