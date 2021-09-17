"Здорові і щасливі": SpaceX розповіла, як почуваються туристи її першого космічного польоту

"Здорові і щасливі": SpaceX розповіла, як почуваються туристи її першого космічного польоту

Екіпаж вже облетів Землю 5,5 рази і завершив свій перший раунд наукових досліджень.

Компанія SpaceX повідомила про самопочуття чотирьох цивільних, які відправилися в космос з місією Inspiration4 - першого цивільного космічного польоту компанії Ілона Маска SpaceX.

Про це компанія повідомила у Twitter.

"Екіпаж здоровий, щасливий і комфортно відпочиває. Перед тим, як екіпаж пішов спати, він облетів Землю 5,5 рази, завершив свій перший раунд наукових досліджень і кілька разів пообідав", - йдеться в повідомленні SpaceX.

The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6 — Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021

Нагадаємо, в ніч проти 16 вересня о 3:02 за київським часом відбувся запуск на навколоземну орбіту першого цивільного екіпажу, який здійснила компанія Ілона Маска SpaceX. Для компанії це перша місія на орбіту Землі, екіпаж якої складається виключно з цивільних пасажирів, а не професійних астронавтів. Корабель Crew Dragon вивели на орбіту за допомогою багаторазової ракети Falcon 9.

Серед членів екіпажу:

Джаред Айзекман - засновник і керівник компанії Shift4 Payments, що працює в сфері електронної торгівлі. Саме він очолив екіпаж з новачків в польоті. До того ж мільярдер повністю оплатив політ. Сіан Проктор - педагогиня, яка буде пілотом місії; Гейлі Арсено - помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю, яка буде бортовим лікарем; Крістофер Семброскі - співробітник авіакосмічної промисловості та ветеран Військово-повітряних сил США, який буде бортовим інженером.

Політ на орбіту був задуманий Айзекманом заради благодійної акції. Мільярдер хотів привернути увагу до одного з напрямків благодійної діяльності — дослідницької дитячої лікарні імені Святого Юди, яка є провідним дитячим онкологічним центром у країні. Він особисто пообіцяв передати інституту 100 мільйонів доларів.

Політ SpaceX став історичним, адже ще жоден цивільний екіпаж не відправляли на навколоземну орбіту. Члени екіпажу будуть здійснювати політ навколо Землі кожні 90 хвилин.

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