Здивувала навіть вчених: рибалки зловили унікальну “золоту” акулу з рідкісною мутацією

Акула, схожа на тропічний фрукт, потрапила в об’єктив біля берегів Коста-Рики. Її незвичний колір виявився результатом рідкісного поєднання мутацій.

Золота акула. Фото: Parismina Domus Dei

Біля узбережжя Коста-Рики науковці зафіксували унікальний для морської біології випадок — «золоту» акулу-няньку з надзвичайно рідкісним поєднанням генетичних порушень пігментації. Йдеться про акулу виду Ginglymostoma cirratum, яку у серпні 2024 року спіймали та згодом відпустили спортивні рибалки в Карибському морі.

Про це повідомило видання Science Alert.

Незвичайну акулу виловили 10 серпня поблизу Національного парку Тортугеро на глибині приблизно 37 метрів. Рибалка Хуан Пабло звернув увагу на яскраве жовто-помаранчеве забарвлення тіла та повністю білі очі тварини. Він сфотографував акулу, виміряв її та відпустив неушкоджену. Згодом світлини з’явилися в соцмережах завдяки місцевій екотуристичній компанії.

Знімки зацікавили морських біологів. Дослідники встановили, що незвичний колір пояснюється поєднанням двох рідкісних аномалій — альбінізму, за якого відсутній темний пігмент, та ксантизму, що проявляється надлишком жовтого пігменту. Такий комбінований стан відомий як альбіно-ксантохромізм. Висновки науковців були опубліковані у серпні 2025 року.

Попри надзвичайно яскраве забарвлення, яке могло б ускладнювати виживання, акула досягла повної зрілості. Її довжина становила близько двох метрів, що свідчить про вік щонайменше десять років. Раніше альбіно-ксантохромізм переважно фіксували у птахів і значно рідше — у морських тварин. Для акул-няньок це перший задокументований випадок поєднання двох таких мутацій одночасно.

Науковці не виключають, що на появу рідкісного забарвлення могли вплинути й умови довкілля. Вони наголошують на потребі подальших досліджень, адже океан залишається малодоступним для спостережень, і подібні генетичні особливості можуть бути поширенішими, ніж здається.

