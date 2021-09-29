Зелений ореол над полюсом Землі: французький астронавт опублікував видовищне фото

Полярне сяйво, яке зафіксував француз, було особливо яскравим через повню над тіньовою стороною планети.

Астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке зробив один із найбільш якісних знімків полярного сяйва з борту Міжнародної космічної станції.

Фото французький астронавт опублікував на своїй сторінці в Twitter.

На знімку видно яскраво-зелений ореол над огорнутою хмарами планетою, вгорі спалахи сяйва набувають червоного відтінку.

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"Ще одне сяйво, але це особливе, оскільки воно таке яскраве. Це через повний місяць, що освітлює тіньову сторону Землі майже як денне світло”, - підписав знімок Песке.

Астронавт не уточнив, над якою саме півкулею було зроблено знімок, відомо лише, що висота над планетою становила понад 400 кілометрів.

Опубліковане фото зібрало в коментарях багато захоплених коментарів. Зокрема відреагував недавній космічний турист компанії SpaceX мільярдер Джаред Айзекман, який зазначив, що теж бачив полярне сяйво, але не таке яскраве.

Нагадаємо, раніше двоє астрономів-аматорів зафіксували яскравий спалах на поверхні Юпітера, який, очевидно, став наслідком зіткнення найбільшої планети Сонячної системи з невідомим космічним об'єктом.

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