Зеленський провів телефонну розмову з британським мільярдером Бренсоном: про що домовились

Зеленський провів телефонну розмову з британським мільярдером Бренсоном: про що домовились

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Президидент України Володимир Зеленський поговорив з британським мільярдером і засновником корпорації Virgin Group Річардом Бренсоном.

Про це написав очільник України на своїй сторінці в Instagram.

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Зазначається, що Зеленський та Бренсон під час розмови обговорили спільні гуманітарні проєкти і трансформацію прифронтових територій.

"Нас підтримує багато країн і багато людей. Говорили з Річардом Бренсоном про спільні гуманітарні проєкти в Україні, трансформацію прифронтових територій і космічну галузь. Створюємо умови для стабілізації економіки України та інвестування в її ринки", - написав Зеленський.