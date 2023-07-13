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Зеленський, Залужний, Шевченко: ШІ відтворив відомих українців у вигляді персонажів мультфільмів (фото)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2414
Час на прочитання
1 хв
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Зеленський, Залужний, Шевченко: ШІ відтворив відомих українців у вигляді персонажів мультфільмів (фото)

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Серед відцифрованих ШІ відомих українців - Зеленський, Буданов, Франко, Шевченко, Світоліна та інші.

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільмів. Вийшло досить цікаво.

Серію фотографій опублікували на сторінці в Instagram ukr.ai.nians.

Штучний інтелект відцифрував відомих українців із різних сфер діяльності. Це - керівництво держави, урядовці, міністри, письменники, співаки, спортсмени, відомі військові та інші. Зокрема:

  • український президент Володимир Зеленський, 
  • головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний,
  • міністр оборони Олексій Резніков,
  • прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, 
  • легандарний командир "Азовсталі" Денис Прокопенко (Редіс), 
  • керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов,
  • письменники Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка,
  • реп-співачка Alyona Alyona,
  • вронтмен гурту "Kalush Orchestra" Олег Псюк,
  • тенісистка, третя ракетка світу Еліна Світоліна та анші. 
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram / ©
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Як повідомляли раніше, індійська компанія Dukaan замінила 90% свого персоналу чат-ботом зі штучним інтелектом (ШІ).

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Дата публікації
Перегляди
2414
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