Зеленський, Залужний, Шевченко: ШІ відтворив відомих українців у вигляді персонажів мультфільмів (фото)

Серед відцифрованих ШІ відомих українців - Зеленський, Буданов, Франко, Шевченко, Світоліна та інші.

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільмів. Вийшло досить цікаво.

Серію фотографій опублікували на сторінці в Instagram ukr.ai.nians.

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Штучний інтелект відцифрував відомих українців із різних сфер діяльності. Це - керівництво держави, урядовці, міністри, письменники, співаки, спортсмени, відомі військові та інші. Зокрема:

український президент Володимир Зеленський,

головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний,

міністр оборони Олексій Резніков,

прем'єр-міністр України Денис Шмигаль,

легандарний командир "Азовсталі" Денис Прокопенко (Редіс),

керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов,

письменники Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка,

реп-співачка Alyona Alyona,

вронтмен гурту "Kalush Orchestra" Олег Псюк,

тенісистка, третя ракетка світу Еліна Світоліна та анші.

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільму. ФОТО: ukr.ai.nians/Instagram

Як повідомляли раніше, індійська компанія Dukaan замінила 90% свого персоналу чат-ботом зі штучним інтелектом (ШІ).

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