Зеленський, Залужний, Шевченко: ШІ відтворив відомих українців у вигляді персонажів мультфільмів (фото)

Серед відцифрованих ШІ відомих українців - Зеленський, Буданов, Франко, Шевченко, Світоліна та інші.
Нейромережа відтворила відомих українців у вигляді персонажів мультфільмів. Вийшло досить цікаво.
Серію фотографій опублікували на сторінці в Instagram ukr.ai.nians.
Штучний інтелект відцифрував відомих українців із різних сфер діяльності. Це - керівництво держави, урядовці, міністри, письменники, співаки, спортсмени, відомі військові та інші. Зокрема:
- український президент Володимир Зеленський,
- головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний,
- міністр оборони Олексій Резніков,
- прем'єр-міністр України Денис Шмигаль,
- легандарний командир "Азовсталі" Денис Прокопенко (Редіс),
- керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов,
- письменники Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка,
- реп-співачка Alyona Alyona,
- вронтмен гурту "Kalush Orchestra" Олег Псюк,
- тенісистка, третя ракетка світу Еліна Світоліна та анші.
Як повідомляли раніше, індійська компанія Dukaan замінила 90% свого персоналу чат-ботом зі штучним інтелектом (ШІ).
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