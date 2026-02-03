Землетрус, який призвів до аварії на Фукусімі: що на дні океану зробило його катастрофічним

Аварія на Фукусімі / © Associated Press

Унікальне геологічне дослідження в Японській западині пролило світло на причини небувалої потужності землетрусу 2011 року, який спричинив руйнівне цунамі та аварію на АЕС «Фукусіма-1».

Вчені з’ясували, що масштабне зміщення тектонічних плит посилив тонкий і надзвичайно слизький шар глини, розташований на глибині близько 8 тисяч метрів.

Команда геологів у 2024 році вирушила на буровому судні Chikyu до району зіткнення плит у Японській западині. Під час місії було встановлено світовий рекорд Гіннеса з найглибшого наукового океанського буріння. Зразки керна показали: розрив стався у 25–30-метровому шарі давньої глини, яка діяла як природна «лінія розлому» між міцнішими породами.

Дослідники пояснюють, що глина, сформована приблизно 20 млн років тому з осадів, які накопичувалися на дні океану протягом 130 млн років, виявилася настільки слабкою та слизькою, що дала можливість плитам зміститися на 50–70 метрів. Це зумовило різкий стрибок морського дна біля узбережжя Японії та посилило силу удару.

Раніше науковці передбачали, що найбільші зміщення під час сильних землетрусів відбуваються на більшій глибині. Однак отримані дані свідчать: у випадку 2011 року найбільший рух стався у наймілкішій частині межі плит. Саме це, разом із накопиченою століттями напругою, спричинило значно більший вивільнений енергетичний потік, ніж очікувалося.

Геологи вважають, що подібні слабкі глинисті шари можуть пояснити й інші мегаземлетруси, зокрема події біля Суматри у 2004 році, однак для цього необхідні прямі зразки керна з тієї ділянки.

Після експедиції команда працює над документальним фільмом, який покаже процес дослідження та висновки про те, що зробило землетрус 2011 року настільки руйнівним.

Нагадаємо, раніше вчені запропонували природне пояснення таємничих інцидентів у Бермудському трикутнику. Ймовірно, причиною зникнень були рідкісні викиди метану з дна океану, які тимчасово порушували плавучість суден і роботу двигунів літаків.