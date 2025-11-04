Землетруси “на замовлення”: навіщо вчені запускають поштовхи у глибинах гір

Вчені викликають землетруси. Фото: Підземна лабораторія Бедретто для геонаук та геоенергетики

Під швейцарськими Альпами триває унікальний експеримент, у межах якого вчені навмисно викликають невеликі землетруси. Проєкт має назву FEAR — Fault Activation and Earthquake Rupture («Активація розломів і розрив землетрусів»). Його мета — з’ясувати, як саме зароджуються землетруси та як визначити небезпеку розлому до моменту, коли він прорветься.

Про це повідомило видання Live Science.

Дослідники використовують старий тунель, створений під час будівництва залізниці, щоб дістатися до одного з глибоких розломів. Через спеціальне обладнання вони закачують воду у породи на глибині від одного до двох кілометрів. Це зменшує тертя між тектонічними плитами та спричиняє невеликі поштовхи.

Професор сейсмології та геодинаміки ETH Zürich Доменіко Джардіні пояснив, що такий підхід дозволяє спостерігати за процесом утворення землетрусів у контрольованих умовах.

«Які ознаки нам повідомляє природа? Вони незмінно стають зрозумілими після землетрусу, а не до нього, тому ми намагаємося набагато краще зрозуміти, як розпізнати ці ознаки», — зазначив Джардіні.

Під час експериментів команда фіксує сотні тисяч мікроземлетрусів, частина з яких має нульову або навіть від’ємну магнітуду. Це можливо завдяки густій мережі сейсмометрів і акселерометрів, розташованих безпосередньо в зоні розлому.

Найближчими тижнями дослідники планують закачати гарячу воду, щоб перевірити, як температура впливає на рух порід. А вже навесні команда розпочне експерименти зі створення поштовхів магнітудою до 1.

Науковці сподіваються, що зможуть точно визначити параметри, які спричиняють землетрус певної сили. Це допоможе у майбутньому оцінювати небезпеку активних розломів у різних регіонах світу, перш ніж вони призведуть до серйозних руйнувань.

«Ми бачимо приклади того, як ми самі виробляємо щось під землею, що дуже схоже на те, що відбувається в природі», — підсумував сейсмолог

