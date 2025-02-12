Землі загрожує астероїд: Китай і США готуються до його нейтралізації

Китай і США посилюють спостереження за астероїдом 2024 YR4, який може зіткнутися із Землею 2032 року. Попри низьку ймовірність удару — 2,2%, масштаб потенційних наслідків змушує світові космічні агентства серйозно готуватися до можливої загрози.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

Астероїд було виявлено у грудні 2024 року, його діаметр оцінюють у межах 40-90 метрів. Європейське космічне агентство (ESA) вже внесло його до списку об’єктів з найвищим ризиком.

"Ймовірність зіткнення дуже мала, а розміри астероїда не критичні, щоб викликати глобальні наслідки. Водночас загроза достатньо серйозна, щоб привернути увагу до планетарної оборони", — заявили в ESA.

Станом на 10 лютого шанси, що астероїд пролетить повз Землю, оцінюються у 98%.

Наразі астрономи намагаються уточнити розміри та траєкторію 2024 YR4. Оцінки ґрунтуються на аналізі світла, яке він відбиває, але подальші дослідження допоможуть отримати точніші дані.

До спостережень планують залучити телескоп Джеймса Вебба, який зможе оцінити астероїд у інфрачервоному спектрі. Дослідження проходитимуть у два етапи — у березні та травні, після чого астероїд зникне з поля зору аж до 2028 року.

Уряди Китаю та США не ігнорують потенційну загрозу. Пекін вже формує команду з планетарної оборони та розробляє плани місії щодо відхилення небезпечних астероїдів. Державне управління науки, технологій і промисловості Китаю розпочало набір спеціалістів для роботи над цією програмою.

У 2030 році Китай планує запустити свою першу місію захисту від астероїдів — подібну до місії NASA DART, яка у 2022 році успішно змінила траєкторію астероїда шляхом його зіткнення з космічним апаратом.

Якщо 2024 YR4 підтвердить загрозу, NASA та Китай можуть розглянути можливість його відхилення від орбіти.