Землі загрожує мегапосуха тривалістю понад 20 років: про що попереджають вчені

Вчені вважають, що 2024 рік поб'є торішні температурні рекорди та стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень.

Про це пише Science Alert.

За даними вчених, посухи в Австралії можуть мати особливо драматичні наслідки: знищують сільське господарство, загрожують водним ресурсам і руйнують навколишнє середовище. У небезпеці перебуває велика частина Австралії, яка схильна до посухи. Вчені попереджають, що по мірі глобального потепління планети ризик виникнення мегапосухи буде лише зростати.

Результати нової роботи вчених свідчать про те, що за наявності достатньої кількості часу природна мінливість кількості опадів в Австралії може призвести до мегапосух, які триватимуть 20 років і більше. Якщо доповнити ці результати зміною клімату, спричиненою діяльністю людини, майбутні посухи можуть виявитися значно масштабнішими, ніж вважалося раніше.

Дослідники стверджують, що вплив людини на клімат уже зробив південні частини Австралії більш схильними до посухи. А тому в майбутньому на нас чекають триваліші посухи, водночас вчені не виявили впливу на інтенсивність або повторюваність. Іншими словами, антропогенна зміна клімату, ймовірно, ще не призвела до того, що посухи в Австралії стали більш посушливими, і не змінила частоту посух. Але цей вплив все ще може проявитися по мірі погіршення зміни клімату.

Автори дослідження вважають, що в майбутньому на Австралію чекають мегапосухи, які можуть тривати 20 років і більше. Це набагато довше, ніж будь-яка посуха, яка спостерігалася в Австралії від моменту початку інструментальних спостережень.

Крім того, вчені дійшли висновку, що мегапосухи в Австралії можливі навіть без впливу зміни клімату, оскільки вони є частиною мінливості кількості опадів в Австралії в довгостроковій перспективі.

Раніше вчені зробили спробу розрахувати реальну ціну зміни клімату. Результати дослідження показують, що протягом наступних 36 років закипання планети обійдеться людству в неймовірні 24 трильйони доларів. Передбачається, що до 2060 року економічні потрясіння торкнуться багатьох галузей.

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