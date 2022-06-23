Землі загрожує удар із гігантської плями на Сонці - вчені

У понеділок, 20 червня, на Сонці з'явилася гігантська пляма. Вже у вівторок, 21 червня, вона збільшилася вдвічі.

Зважаючи на те, що ця пляма спрямована до Землі, сильного електромагнітного удару нашій планеті не уникнути.

Про це повідомляє Express.

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NASA очікує найближчими днями на появу на Сонці одного з найпотужніших вивержень. Спалахи класу М є другими за потужністю спалахами після спалахів класу Х. Цей прогнозований спалах матиме порядковий номер 9, а це означає, що він є найпотужнішим у своєму класі.

Новий потужний спалах повинен з'явитися з плями на Сонці під назвою AR3038, яка вже значно збільшилася в розмірах і продовжує рости.

Нагадаємо, вчені прогнозують, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце очікує багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

На південному сході Мексики земля почала поглинати усе довкола

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