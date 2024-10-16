Землі загрожують 14 великих астероїдів: вчені попередили про "рій Судного дня"

Вчені припускають, що рій містить залишки астероїда або комети діаметром 100 км, які розпалися близько 20-30 тис. років тому.

У загрозливому потоці космічного сміття, який дрейфує поблизу Землі, можуть ховатися до 14 астероїдів, можливо, "кілометрового класу". Ці астероїди можуть зіткнутися з Землею в майбутньому.

Про це повідомляє Forbes.

Нещодавнє "полювання" астрономів за великими астероїдами у рої Таурид, що отримав назву "рою астероїдів Судного дня", виявило їх менше, ніж очікувалося.

"На щастя, ми виявили, що, найімовірніше, у рої може бути тільки від дев'яти до чотирнадцяти астероїдів, які відповідають цьому великому розміру", – сказав науковий співробітник кафедри астрономії Мерілендського університету Куанчжи Йе, який керував проєктом.

Вчені вважають, що їхні висновки акцентують на необхідності пильності та кращих можливостей виявлення схожих загроз.

Астрономи використали телескоп Zwicky Transient Facility у Паломарській обсерваторії в Каліфорнії, щоб дослідити нічне небо на наявність масивних космічних каменів у рої Тауриди.

"Ми скористалися рідкісною можливістю, коли цей рій астероїдів наблизився до Землі, що дало нам змогу ефективніше шукати об'єкти, які можуть загрожувати нашій планеті. Наші висновки показують, що ризик зіткнення з великим астероїдом із рою Тауриди набагато нижчий, ніж ми вважали, що є чудовою новиною для планетарної оборони", – розповів керівник проєкту.

Коли йдеться про планетарну оборону, то найбільших страх у науковців викликає рій Тауриди – величезний потік матеріалу в Сонячній системі, через який Земля повільно рухається щороку. Вчені припускають, що рій містить залишки астероїда або комети діаметром 100 км, які розпалися близько 20-30 тис. років тому. Ймовірно, деякі з цих залишків є космічними каменями "кілометрового класу".

"Судячи з наших висновків, батьківський об'єкт, який спочатку створив рій, імовірно, був ближче до 10 кілометрів у діаметрі, а не був масивним 100-кілометровим об'єктом. Хоча нам все ще потрібно бути пильними щодо зіткнень з астероїдами, ми, ймовірно, можемо спати спокійніше, знаючи ці результати", – розповів Йе.

До слова, астрономи виявили нову планету на відстані 685 світлових років, яка в 30 разів важча за Землю.

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