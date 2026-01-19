Землі загрожує потужна магнітна буря після спалаху X1.9: коли її очікувати

Магнітна буря / © Колаж ТСН

У неділю, 18 січня, в активній області Сонця AR 4341 зафіксовано потужний сонячний спалах класу X1.9, що може призвести до сильної геомагнітної бурі на Землі протягом найближчих двох діб.

Про це пише SolarHam.

За даними спостережень, спалах стався о 18:08 UTC та супроводжувався радіовипромінюванням II типу зі швидкістю близько 693 км/с, а також тривалим 10-сантиметровим радіосплеском (TenFlare), який тривав понад дві години й досяг рівня 3200 одиниць сонячного потоку (SFU).

Фахівці також зафіксували значний корональний викид маси (CME) з ознаками повного гало. Попри те, що основний потік плазми спрямований у східному напрямку, наявність гало-сигналу вказує на ймовірну складову, орієнтовану в бік Землі. За попередніми оцінками, зіткнення з магнітосферою планети можливе впродовж 24–48 годин. Очікується, що після оновлення моделей NOAA/SWPC може бути оголошено режим очікування сильної геомагнітної бурі рівня щонайменше G3.

Рівень сонячних протонів поблизу Землі демонструє поступове зростання, у зв’язку з чим введено режим моніторингу слабкого радіаційного шторму (S1). Оновлена модель NASA прогнозує проходження фронту коронального викиду повз Землю близько 06:00 UTC 20 січня.

16 січня 2026 року о 16:15 UTC повз Землю пройшов посилений потік сонячного вітру зі швидкістю близько 700 км/с. Bz-компонента міжпланетного магнітного поля на той момент була спрямована на південь, що сприяло розвитку геомагнітних збурень. Фіксувалася слабка буря рівня G1, з імовірністю короткочасного посилення до G2 у наступні дні.

К-індекс геомагнітної активності досяг значення 5 о 16:26 UTC 16 січня, що відповідає малій бурі за шкалою NOAA. У зв’язку з цим у високих широтах можливі спостереження полярного сяйва, зокрема у вихідні дні.

За підсумками попередньої доби, сонячна активність загалом залишалася низькою. Реєструвалися переважно слабкі спалахи класу C, найпотужніший з яких — C9.8 — стався 15 січня о 06:36 UTC в області AR 4341. Регіон поступово входить у зону прямої видимості з Землі та зберігає потенціал для виникнення спалахів класу M.

Загальна ймовірність спалахів для сонячного диска оцінюється на рівні близько 55% для класу M та 10% — для спалахів класу X. Основним джерелом потенційно потужних подій залишається область AR 4341.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 19 січня активність Сонця зменшиться. Очікується слабка магнітна буря з К-індексом 3,7 (зелений рівень).