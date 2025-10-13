Земля досягла "точки неповернення": людство виходить за межі безпечного існування

Незворотні кліматичні зміни вже почалися / © Associated Press

Учені заявили, що Земля досягла першої кліматичної точки неповернення, пов’язаної зі зростанням концентрації парникових газів.

За даними міжнародної доповіді Global Tipping Points, масове руйнування тепловодних коралових рифів уже почалося і може стати незворотним.

Про це повідомляє The Guardian.

Дослідження показує, що середня температура Землі вже зросла приблизно на 1,4 °C порівняно з кінцем XIX століття. Це запустило наймасштабніший за всю історію процес знебарвлення коралів — втрати симбіотичних водоростей, без яких корали позбавляються харчування та гинуть. Наразі понад 80% рифів у 80 країнах постраждали від перегріву океану, і цей процес вже став незворотним для багатьох екосистем.

Вчені попереджають: слідом за коралами до критичних порогів наближаються льодовики Гренландії та Антарктиди, океанічні течії та Амазонські ліси. Зі слів професора Тіма Лентона, «ми більше не говоримо про ризики майбутнього — поріг незворотних змін уже пройдено».

Експерти закликають до термінових заходів щодо скорочення викидів, щоб уповільнити розвиток незворотних кліматичних процесів.

