Земля готує сюрприз: один із континентів може зіткнутися з Євразією

Сідней, Австралія. / © Pexels

Реклама

Австралія — найшвидший континент на планеті. Вона щороку просувається на північ приблизно на 7 сантиметрів, оскільки розташована на Індо-Австралійській тектонічній плиті. Це значно швидше за середній темп руху інших континентів — близько 1,5 см на рік.

Як пише IFLScience, якщо така динаміка збережеться, через мільйони років Австралія може зіткнутися з Євразійською плитою.

Це не нове явище — в минулому австралійська територія вже була частиною суперконтиненту Гондвани.

Реклама

Тектонічні плити Землі постійно рухаються, хоча цей процес і непомітний у повсякденному житті. Але його наслідки масштабні — змінюється форма материків, виникають гори, землетруси й навіть впливаються сучасні технології.

Наприклад, через поступове переміщення Австралії координати GPS почали суттєво відставати від реального розташування об’єктів. У 2017 році країна була “офіційно” переміщена на 1,8 метра на північний схід, щоб усунути похибки в системах навігації.

Хоча формування нового суперконтиненту — це справа далеких геологічних часів, уже сьогодні рух Австралії впливає на науку, технології та уявлення про динаміку планети.

Раніше повідомлялось, що вчені знайшли сліди Великої Адрії, зниклого континенту, що є найдавнішим з усіх відомих на Землі.