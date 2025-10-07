Земля / © Pixabay

Люди, як і всі живі істоти, перебувають у безперервному русі разом із нашою планетою. Земля обертається навколо своєї осі та рухається по орбіті навколо Сонця, але ми цього не помічаємо.

Про це повідомило видання Space.

Земля здійснює повний оберт навколо своєї осі кожні 24 години зі швидкістю близько 1670 км/год, а за рік робить коло навколо Сонця, рухаючись зі швидкістю приблизно 107 тисяч км/год. Попри такі цифри, люди не відчувають руху планети, адже він відбувається плавно, без поштовхів і раптових змін напрямку.

Для порівняння — коли ми катаємось на каруселі, наш мозок реагує на прискорення і сповільнення, тобто на зміни швидкості. Земля ж рухається рівномірно. Навіть коли швидкість її орбітального руху трохи зростає, коли планета ближча до Сонця, або зменшується, коли далі — це відбувається поступово, тому організм не сприймає таких змін.

Інша причина, через яку ми не помічаємо руху, полягає у відсутності орієнтирів у космосі. Коли людина їде в машині, вона бачить, як повз проносяться дерева чи дорожні знаки, і розуміє, що рухається. У космосі ж подібних візуальних орієнтирів немає. Зірки розташовані на колосальній відстані від Землі, тому здаються нерухомими навіть тоді, коли ми рухаємося відносно них зі швидкістю в тисячі кілометрів за годину.

Ще один чинник — гравітація. Вона притягує все на поверхні Землі до центру планети, тому ми не «злітаємо» у космос попри те, що перебуваємо в русі. Саме завдяки гравітації ми відчуваємо стабільність і не помічаємо, що рухаємося разом із планетою.

Якби Земля не оберталася навколо своєї осі, то одна її половина постійно була б освітлена Сонцем, а інша залишалася б у темряві. Тоді на одній стороні планети панував би вічний день, а на іншій — вічна ніч. Проте завдяки тому, що вісь Землі нахилена, а сама планета рухається навколо Сонця, ми маємо зміну пір року — різні частини планети отримують різну кількість сонячного світла протягом року.

Варто зазначити, що не лише Земля перебуває в русі. Сонце також обертається навколо центру нашої галактики Чумацький Шлях зі швидкістю сотні тисяч кілометрів на годину. Ба більше, сама галактика рухається крізь Всесвіт, тому вся наша зоряна система постійно переміщується у просторі.

