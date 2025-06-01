Земля може зникнути із Сонячної системи: науковці описали сценарії катаклізму

Планета Земля / © Freepik

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Земля одного дня може бути викинута з Сонячної системи через непередбачувану траєкторію зірки, яка проходитиме небезпечно близько. Це може статися ще до того, як планету поглине Сонце, перетворившись у червоного карлика.

Про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Icarus.

Науковці дослідили цю можливість, використавши 2000 симуляцій, проведених за допомогою системи Horizons від NASA, високоточного інструменту відстеження.

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Ввівши в ці моделі зірки, що пролітають повз, вчені виявили, що такі зіткнення можуть знизити довгострокову стабільність Сонячної системи приблизно на 50%.

Ця нестабільність не є рівномірною для всіх планет, і деякі з них більш вразливі, ніж інші.

Серед усіх планет Меркурій виділяється як найбільш нестабільний. Його орбіта вже схильна до зростання ексцентриситету, тобто з часом вона стає більш еліптичною. Ця природна нестабільність підвищує ймовірність зіткнення Меркурія з Венерою або занурення в Сонце. Присутність поблизу зірки-вбивці лише посилює цей ризик.

Марс також стикається з відносно високим ризиком викиду.

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Навіть Плутон, який зараз класифікується як карликова планета, має 3,9% шанс бути повністю викинутим за межі Сонячної системи.

Земля демонструє нижчий рівень нестабільності в цих симуляціях, але її орбіта стає дедалі вразливішою, якщо інша планета, дестабілізована прольотом зірки, зіткнеться з нею або змінить її траєкторію.

Дослідження чітко розмежовує два типи орбітальних нестабільностей: ті, що генеруються всередині Сонячної системи, та ті, що спричинені зовнішнім впливом зірок.

За словами дослідників, «природа нестабільностей, зумовлених зорями, є більш жорстокою, ніж тих, що зумовлені внутрішніми факторами». У випадку прольотів зірок часто втрачається кілька планет, причому такі наслідки трапляються приблизно в половині випадків.

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Вражаючим відкриттям дослідження є те, що ймовірність орбітальної нестабільності Землі, спричиненої зовнішніми зіткненнями зі зорями, у сотні разів вища, ніж вважалося раніше — це відкриття суттєво переосмислює погляд вчених на довгострокову стабільність планетних систем.

Хоча такий сценарій розгортається протягом наступних п’яти мільярдів років, дослідження додає ще один рівень екзистенційної вразливості до нашої космічної перспективи. Землі, можливо, не доведеться чекати, поки Сонце стане червоним гігантом, щоб зіткнутися зі своїм кінцем.

Нагадаємо, раніше астрономи виявили, що сусідня з Чумацьким Шляхом галактика — Мала Магелланова Хмара — деформується одночасно по двох осях.