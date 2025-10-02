Земля на 6 хвилин зануриться в темряву: астрономи готуються до унікальної події

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

Найтриваліше повне сонячне затемнення 21-го століття відбудеться 2 серпня 2027 року. Цього дня тінь від Місяця пройде через південну Іспанію, Північну Африку та Близький Схід, гарантуючи астрономам можливість спостерігати унікальну подію упродовж 6 хвилин 23 секунд у безхмарному небі.

Як пише T4, повне затемнення дозволяє вивчати сонячну корону — зовнішню, розріджену та надзвичайно гарячу атмосферу нашої зірки.

Коли диск Місяця ідеально закриває Сонце, ця структура стає видимою із Землі. Тож науковці отримають унікальну можливість вивчати складні магнітні поля, що формують корону, досліджувати потоки плазми та фіксувати корональні викиди маси — явища, що безпосередньо впливають на космічну погоду та функціонування технологій на Землі.

Винятковість цього затемнення полягає не лише в його рекордній тривалості, але й у надзвичайно сприятливих умовах для спостереження. Завдяки високому положенню Сонця в небі та прогнозованим майже ідеальним погодним умовам, особливо над Лівією та Єгиптом, де ймовірність хмарності в серпні є практично нульовою, астрономи очікують отримати дані безпрецедентної якості.

Провідні наукові організації, включно з NASA, вже планують масштабні дослідницькі кампанії, що включатимуть розгортання наземних обсерваторій, калібрування космічних приладів та тестування нових моделей прогнозування сонячної активності. Тривалий період повної фази дозволить провести спостереження з високою роздільною здатністю, які неможливо здійснити за інших обставин.

Окрім наукової цінності, майбутнє затемнення вже стало глобальним культурним феноменом, стимулюючи розвиток астрономічного туризму.

Зокрема, уже тепер охочі до видовищ люди бронюють готелі в єгипетському Луксорі, щоб побачити величне астрономічне явище, яке викликало трепет у мешканців Стародавнього Єгипту.

Як відомо, давні єгиптяни, будучи вправними астрономами, спостерігали за небом і, ймовірно, документували подібні події, інтерпретуючи їх як божественні знаки.

